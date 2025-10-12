"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
12 EKİM 2025 PAZAR - YIL: 56

Meksika'da sel: 42 kişi öldü, 27 kişi kayboldu

12 Ekim 2025, Pazar 09:57
Meksika'da şiddetli yağışların yol açtığı seller nedeniyle ilk belirlemelere göre 42 kişi öldü, 27 kişi kayboldu.

Sivil Koruma Ulusal Koordinatörlüğünden (CNPC) yapılan açıklamada, ülkenin Veracruz, Puebla, Hidalgo, Queretaro ve San Luis Potosi eyaletlerinde etkili olan şiddetli yağışların sele neden olduğu belirtildi.

İlk belirlemelere göre sellerde 42 kişinin öldüğü aktarılan açıklamada, kaybolan 27 kişiyi bulmak için arama kurtarma çalışmalarının yoğun şekilde sürdüğü ifade edildi.

Öte yandan, Meksika Devlet Başkanı Claudia Sheinbaum, sellerden en çok etkilenen 5 eyaletin valileriyle sanal bir toplantı düzenledi.

Sheinbaum, toplantının ardından yaptığı açıklamada, "Afetzedelerin hiçbir eksiği olmayacak. Meksika hükümetine bağlı ekipler ve görevliler, yolların açılması ve halka yardım sağlanması için sahada konuşlandırılmış durumda." ifadesini kullandı.

Meksika basınına göre, son yılların en büyük sel felaketinin yaşandığı 5 eyalette binlerce kişi elektriksiz kaldı.

Dağ yamaçlarındaki toprak kaymaları ve nehir taşmaları nedeniyle sel felaketinin daha da büyümesinden endişe ediliyor.

Otoyolların, caddelerin ve evlerin sular altında kaldığı bölgelerde şiddetli yağışlar devam ediyor.

AA

Okunma Sayısı: 177
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Meksika'da sel: 42 kişi öldü, 27 kişi kayboldu

    Muğla Köyceğiz'de 4,1 büyüklüğünde deprem

    Ankara kitap fuarı bugün sona eriyor

    Dünya, ABD-Çin arasındaki yeni gerilime odaklandı

    "Onların gözlerini asla unutmayacağım!"

    İlaç sıkıntısının sorumlusu kim?

    HDK'nin Faşir'e saldırısında ölen sivil sayısı 60'a yükseldi

    ABD Temsilcisi Witkoff, Netanyahu'yu övdü, yuhalandı: "Utan!, utan!, utan!"

    MÜSİAD’dan “asgarî ücret” mesajı: Gerçek enflasyon dikkate alınsın!

    Avrupa ile nükleer müzakere düşünmediğini açıklayan İran: ABD ile ''adil ve dengeli'' diyaloğa hazırız

    Hizbullah: Asla silah bırakmayacağız; bu bizim kırmızı çizgimizdir!

    Norveç, İsrail'i 5-0 yendi - Maç boyunca Filistin'e destek, İsrail'e öfke yağdı; binlerce kişi İsrail'i protesto etti!

    Gözler Mısır'daki 13 Ekim tarihli Gazze zirvesinde - Trump da katılacak

    Afganistan-Pakistan sınırında çatışma yaşandı

    İsrail ordusu Mısır sınırında bir kişiyi "kaçakçılık'' iddiasıyla öldürdü

    Sosyal medyadan uzaklaşmak mutluluk veriyor

    ABD-Mississippi'de silahlı saldırı: 4 kişi öldü, 12 kişi yaralandı

    Toryum yatakları da mı peşkeş çekildi?

    Enflasyonda güzel haber yok

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Bediüzzaman ve Eyüp Sultan
    Genel

    ABD Temsilcisi Witkoff, Netanyahu'yu övdü, yuhalandı: "Utan!, utan!, utan!"
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Genel

    HDK'nin Faşir'e saldırısında ölen sivil sayısı 60'a yükseldi
    Genel

    Norveç, İsrail'i 5-0 yendi - Maç boyunca Filistin'e destek, İsrail'e öfke yağdı; binlerce kişi İsrail'i protesto etti!
    Genel

    Afganistan-Pakistan sınırında çatışma yaşandı
    Genel

    MÜSİAD’dan “asgarî ücret” mesajı: Gerçek enflasyon dikkate alınsın!
    Genel

    Hizbullah: Asla silah bırakmayacağız; bu bizim kırmızı çizgimizdir!
    Genel

    Denizli'de bir evin tavanı çöktü: 6 kişi yaralandı
    Genel

    Toryum yatakları da mı peşkeş çekildi?

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2025, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.