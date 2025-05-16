Hamile kadınlara İsrail işkencesi

Filistin Esirler Cemiyeti, İsrail’in Damon Hapishanesi’nde 5 aylık hamile iki kadının zor şartlar altında tutulmaya devam edildiğini duyurdu.

Damon Hapishanesi’nde zor ve sıkıntılı şartlar altında tutulan Rima Belevi ile Zehra el-Kevazibe’nin hamile olmalarına rağmen aç bırakılma dahil sistematik ihlallere ve suçlara maruz kaldığı vurgulandı. İki kız çocuğu annesi 31 yaşındaki Rima Belevi’nin Şubat ayında “provakasyon” suçlamasıyla, üç çocuk annesi 37 yaşındaki Zehra el-Kevazibe’nin ise Nisan ayında bir kontrol noktasından geçişi sırasında İsrail güçlerince gözaltına alındığı ifade edildi. Filistinli iki kadının gözaltı sürelerinin birkaç defa uzatıldığı kaydedildi. AA

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