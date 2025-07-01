Kılıçdaroğlu: “Hakkımı helâl ediyorum”

CHP’nin 7’nci Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Datça Belediyesi’nde işten çıkarılan bir çalışanla ilgili yaptığı açıklamada, “Kimsenin ekmeğiyle oynamayı doğru bulmuyorum. Eğer Datça Belediyesinde çalışan arkadaşımızın işten çıkarılma gerekçesi, şahsımla ilgili yaptığı bir paylaşım ise, kendisine hakkımı helal ediyorum. Sadece o arkadaşımıza değil; yalan ve yanlış bilgilerle yönlendirilerek bana hakaret eden gençlere de hakkımı helâl ediyorum” ifadesini kullandı.

Okunma Sayısı: 316

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.