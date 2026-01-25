Hedef: Güçlü Avrupa

İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ve Almanya Başbakanı Friedrich Merz, Avrupa’nın dünyadaki rolünün farkında, egemen, güçlü ve rekabet edebilen bir konumda olması gerektiğini belirtti.

2. İtalya-Almanya Hükümetler arası Zirve için Roma’daki Villa Pamphili devlet konukevinde bir araya gelen Meloni ve Merz, baş başa ve heyetler arası görüşmeler yaptı. Meloni, “Bu zirve, Avrupa’yı kendi kaderinin kahramanı olmak ya da kaderine katlanmak arasında bir seçim yapmaya zorlayan, özellikle karmaşık bir tarihî dönüm noktasında gerçekleşiyor.” dedi. Meloni, “Avrupa’nın önde gelen iki üretim gücüyüz. Aynı temel hedefi takip ediyoruz: Dünyadaki rolünün farkında olan, küresel sahnede rekabet edebilen, stratejik özerkliğini pragmatizmle, somutlukla ve sağduyuyla güçlen- dirmeye muktedir, saygın bir Avrupa inşa etmek” dedi. Almanya Başbakanı Friedrich Merz ise “Avrupa, egemen ve güçlü olmalı” diyerek, NATO’yu korumak istediklerini ve NATO’ya tehditlerin içeriden değil, dışarıdan geldiğini ifade etti. AA

