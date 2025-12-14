Hindistan'daki hava kirliliği "şiddetli" seviyeye ulaştı

Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi ve çevresinde kötüleşen hava kirliliğinin "şiddetli" seviyeye ulaşması üzerine yetkililer harekete geçti.

Hindustan Times gazetesinin haberine göre, Yeni Delhi çevresindeki 39 ölçüm istasyonunun 38'inde hava kirliliği "şiddetli" seviyede ölçüldü. Kent, hava kirliliğinin yol açtığı sis ile kaplandı. Hava Kalitesi Endeksinin (AQI) pek çok bölgede 400'ü aşması üzerine Hindistan Hava Kalitesi Yönetimi Komisyonu, ülkede hava kirliliğiyle mücadele için uygulanan Aşamalı Mücadele Eylem Planı'nın (GRAP) 4. aşamasını devreye soktu. Buna göre, Yeni Delhi'de okullarda hibrit sisteme geçildi. Hava Kalitesi Erken Uyarı Sistemi (AQEWS) tahminlerine göre, bölgede hava kirliliği seviyesinin bugün de "şiddetli" kategoride kalması, 15-16 Aralık'ta ise "çok kötü" seviyede seyretmesi bekleniyor. Yetkililer, rüzgar hızının yarından itibaren artmasının hava kirliliğinde "kısmi bir rahatlama" sağlayabileceğini belirtiyor. Yeni Delhi ve civarındaki eyaletler, her kış egzoz gazları, odun, kömür ya da anız yakımı ve rüzgar hızının düşük olması nedeniyle yüksek oranda hava kirliliğiyle karşı karşıya kalıyor. AA

