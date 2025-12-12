İstanbul’da Küresel Helâl Zirvesi

11. Dünya Helâl Zirvesi ve İİT Helâl Expo 2025, İstanbul’da helâl pazarının küresel aktörlerini bir araya getirdi.

Cumhurbaşkanlığı himayelerinde ve SMIIC işbirliğiyle düzenlenen organizasyon, 38 katılımcı ülke, 113 ziyaretçi ülke ve 35 bine yakın ziyaretçiyle büyük ilgi gördü. Toplam 497 katılımcının yer aldığı etkinlikte 2.500’ün üzerinde B2B görüşme, 10 oturum, farklı ülke iş forumları ve özel sektör buluşmaları gerçekleştirildi. Etkinlikte Türkiye ve Suudi Arabistan arasında helâl ürünler alanında stratejik işbirliği anlaşması imzalandı. Ayrıca Türkiye–Umman ticaretinde hedef 5 milyar dolar olarak açıklandı. Global Seller Summit’te e-ticaretteki yeni trendler ele alınırken, Türkiye’nin kısa sürede bölgesel liderliğe oturacağı vurgulandı. 12. Dünya Helâl Zirvesi ve Helâl Expo 2026, 25–28 Kasım 2026’da İstanbul Fuar Merkezi’nde düzenlenecek. AA

Okunma Sayısı: 220

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.