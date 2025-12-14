"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
14 ARALIK 2025 PAZAR - YIL: 56

İsrail, ateşkesi her gün ihlal ediyor!

14 Aralık 2025, Pazar 12:09
İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerini hava ve topçu saldırılarıyla hedef aldı.

İsrail, Gazze Şeridi'nde ateşkese yönelik ihlallerini sürdürdü.

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, Gazze'nin güneyinde işgal altında tutulan Han Yunus kentinin doğusunda bazı bölgeleri İsrail ordusuna ait uçaklar ve top atışlarıyla bombalandı.

İsrail donanması da Han Yunus açıklarında denize doğru hedef gözetmeksizin ateş açtı.

Ayrıca Gazze kentinin doğu bölgeleri topçu atışlarıyla hedef alındı.

Gazze'deki Hükümetin Medya Ofisi verilerine göre, İsrail ordusu Gazze'de yürürlüğe girmesinden bu yana ateşkesi yüzlerce kez ihlal etti, en az 386 Filistinliyi öldürdü, binden fazla kişiyi yaraladı.

İsrail’in 8 Ekim 2023'te başlattığı ve iki yıl süren Gazze Şeridi'ni hedef alan soykırım niteliğindeki saldırıları, çoğu çocuk ve kadın olmak üzere 70 binden fazla Filistinlinin ölümüne, 171 binden fazlasının da yaralanmasına neden oldu.

AA

Okunma Sayısı: 122
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Filistin'den ABD'nin İsrail Büyükelçisi'ne tepki: İşgalcilere hiç kimse meşruiyet tanıyamaz!

    İsrail, ateşkesi her gün ihlal ediyor!

    ABD-Brown Üniversitesinde silahlı saldırı: 2 kişi öldü, 8 kişi yaralandı - Trump: Şüpheli gözaltında

    Guterres, Sudan'daki saldırıyı şiddetle kınadı

    Hindistan'daki hava kirliliği "şiddetli" seviyeye ulaştı

    142. Trabzonspor-Beşiktaş karşılaşmasında 3 puan kimin olacak?

    'Transatlantik ilişkilerde temel bir değişime hazırlıklı olalım'

    Dışişleri Bakanlığı: Suriye'deki DEAŞ terör saldırısını kınıyoruz

    Kamboçya, Tayland ile tüm sınır geçişlerini askıya aldı

    Suriye'de bir DEAŞ militanı, 2 ABD askerini ve 1 ABD vatandaşını öldürdü

    İsrail, tüm uyarılara rağmen Harem-i İbrahim Camisi'ni sık sık kapatıyor

    Galatasaray, Antalyaspor’u farklı mağlup etti

    Suriye’nin güneyinde İsrail'in ihlalleri devam ediyor

    İngiltere'de evsizlerin sayısı 382 bini geçti

    'Rusya, 3-4 yıl içinde bizi gerçek bir çatışmada test etmeye hazır olabilir'

    İngiltere, "Netanyahu'nun tutuklanması emri" sebebiyle UCM'yi tehdit etti

    Lübnan: İsrail'in geniş çaplı saldırıya hazırlandığına dair uyarılar aldık

    Ukrayna: Odessa bölgesine en yoğun saldırılardan biri yapıldı

    Mahmud Abbas'tan İtalya'ya çağrı: "Filistin Devleti'ni tanıyın"

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Genel

    'Transatlantik ilişkilerde temel bir değişime hazırlıklı olalım'
    Genel

    Dışişleri Bakanlığı: Suriye'deki DEAŞ terör saldırısını kınıyoruz
    Genel

    Nurdan Katreler
    Genel

    Guterres, Sudan'daki saldırıyı şiddetle kınadı
    Genel

    Hindistan'daki hava kirliliği "şiddetli" seviyeye ulaştı
    Genel

    ABD-Brown Üniversitesinde silahlı saldırı: 2 kişi öldü, 8 kişi yaralandı - Trump: Şüpheli gözaltında
    Genel

    142. Trabzonspor-Beşiktaş karşılaşmasında 3 puan kimin olacak?
    Genel

    Filistin'den ABD'nin İsrail Büyükelçisi'ne tepki: İşgalcilere hiç kimse meşruiyet tanıyamaz!
    Genel

    İsrail, ateşkesi her gün ihlal ediyor!

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2025, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.