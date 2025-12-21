İmran Han’a hapis cezası

Pakistan’da tutuklu eski Başbakan ve Pakistan Adalet Partisinin (PTI) kurucusu İmran Han ile eşi Büşra Bibi, yolsuzluk davasında 17’şer yıl hapis cezasına mahkum edildi.

Dawn gazetesinin haberine göre, İmran Han ve eşi Büşra Bibi’ye 2021’deki resmi ziyaret sırasında Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman tarafından hediye edilen mücevher setinin “Toshakhana” departmanından ederinin çok altındaki fiyata alınmasıyla ilgili davada 17’şer yıl hapis cezası verildi. İmran Han ile eşi, ayrıca yaklaşık 59 bin dolar (16,4 milyon rupi) para cezasına çarptırıldı. AA

Okunma Sayısı: 297

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.