ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
21 ARALIK 2025 PAZAR - YIL: 56

İmran Han’a hapis cezası

21 Aralık 2025, Pazar 17:06
Pakistan’da tutuklu eski Başbakan ve Pakistan Adalet Partisinin (PTI) kurucusu İmran Han ile eşi Büşra Bibi, yolsuzluk davasında 17’şer yıl hapis cezasına mahkum edildi.

Dawn gazetesinin haberine göre, İmran Han ve eşi Büşra Bibi’ye 2021’deki resmi ziyaret sırasında Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman tarafından hediye edilen mücevher setinin “Toshakhana” departmanından ederinin çok altındaki fiyata alınmasıyla ilgili davada 17’şer yıl hapis cezası verildi. İmran Han ile eşi, ayrıca yaklaşık 59 bin dolar (16,4 milyon rupi) para cezasına çarptırıldı.

