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23 OCAK 2024 SALI - YIL: 54

İngiliz avukatlar: Soykırıma karşı sessiz kalamayız

23 Ocak 2024, Salı 02:27
İngiliz avukatlardan AVM’de ‘Özgür Filistin’ eylemi düzenledi. Avukatlar “Soykırıma karşı sessiz kalamayız” dediler.

Filistin için kampanya yürüten onlarca kişi İngiltere’nin Brighton şehrindeki Churchill Square alışveriş merkezinde gösteri düzenledi. Göstericiler, zemin katın üzerindeki balkonlara çıkarak Filistin bayrakları ve pankartlar astılar. Balkondan bildiriler yağdıran göstericiler, “Ateşkes hemen şimdi” sloganları attılar. Brighton ve Hove Filistin Dayanışma Kampanyası sözcüsü “Siz alışveriş yaparken bombalar düşüyor” dedi. Artist Action Brighton, Lahey’deki Uluslararası Adalet Divanı’nda (UAD) görülmekte olan İsrail’e karşı soykırım davasına dikkat çekti.

Hiçbir şey yapmadan duramayız

The Argus’ta yer alan habere göre, Artist Action Brighton organizatörü Tanushka Marah şunları söyledi: “Sanatçılar olarak ve her şeyden önce insan olarak, her gün yüzlerce masum insan katledilirken hiçbir şey yapmadan duramayız. Bugün burada, Gazze’de ve işgal altındaki Batı Şeria’da hayal bile edilemeyecek boyutlarda işlenen insanlık suçlarını alışveriş yapanların ve yoldan geçenlerin gözleri önüne sermek için bulunuyoruz. UAD nezdinde açılan davayı destekliyor ve tüm siyasi temsilcilerimizi İsrail hükümetini ölümleri derhal durdurmaya çağırmaya davet ediyoruz.”

Gazze bir ölüm ve umutsuzluk yeri 

Artist Action Brighton’ın birkaç üyesi Uluslararası Mahkeme yargıçları gibi giyinerek, mahkemede tanıklık yaptıklarını ima ederek, UAD hukuk ekiplerinin açıklamalarını yayınladı: “Bir insanlık krizi, yaşayan bir cehennem, bir kan gölü, son derece derinleşen ve emsali olmayan bir dehşet tablosu. Bütün bir halk kuşatılmış ve saldırı altında. Gazze bir ölüm ve umutsuzluk yeri haline geldi.”

Haber Merkezi

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