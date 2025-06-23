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23 HAZİRAN 2025 PAZARTESİ - YIL: 56

İngiltere, Filistin ve İsrail'deki vatandaşlarını tahliye etmeye gelecek hafta başlayacak

23 Haziran 2025, Pazartesi 09:00
İngiltere, gelecek hafta İsrail ve işgal altındaki Filistin topraklarında yaşayan vatandaşlarını ve ailelerini tahliye etmeye başlayacağını açıkladı.

İngiltere Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail ve işgal altındaki Filistin topraklarında bulunduğunu bildiren İngiliz vatandaşlarıyla temasa geçileceği ve bu ülkelerden tahliye için rezervasyon portalı bağlantısı gönderileceği belirtildi.

 

Bu iki ülkede yaşayan tüm İngiliz vatandaşlarına ve ailelerine nerede bulundukları hakkında bilgi vermesi çağrısı yapılan açıklamada, tahliye uçuşlarına İngiliz vatandaşları ile onların vatandaş olmayan aile üyelerinin kabul edileceği ifade edildi.

İngiliz vatandaşı olmayan aile üyeleri için 6 aydan uzun İngiltere vizesi sahibi olma şartı bulunurken Dışişleri Bakanlığından uçuş saati ve yeriyle ilgili bilgi gelmeden havalimanlarına gidilmemesi uyarısı yapıldı.

Tahliye uçuşlarında ücretlerin yolcular tarafından ödeneceği hatırlatılan açıklamada, isteyen vatandaşların Ürdün ya da Mısır'a giderek oradan İngiltere'ye gidebileceği belirtildi.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Dışişleri Bakanlığından bir sözcü, Orta Doğu'da durumun çok kırılgan olduğuna dikkati çekerek "İsrail ve işgal altındaki Filistin topraklarındaki İngiliz vatandaşlarının güvenliği bizim için önceliktir. Bu yüzden hükümetimiz buralardan ayrılmak isteyenler için uçuşlar hazırlıyor." ifadelerini kullandı.

Uçuşların gelecek hafta başında yapılacağı kaydedilen açıklamada, güvenlik durumuna göre yeni uçuşlar da eklenebileceği bilgisi paylaşıldı.

AA

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