Mobilya sektörü de alarm veriyor

Mobilya Sanayicileri Derneği (MOSDER) Başkanı Davut Karaçak, yaptığı açıklamada mobilya sektörünün yaşadığı ekonomik daralmanın, üretim yavaşlamasının ve krediye erişimdeki zorlukların sanayiciyi ciddî şekilde etkilediğini vurguladı.

Karaçak; “Mobilya sektörü başta olmak üzere sanayiciler, artan maliyetleri fiyatlara yansıtamamak, yüksek kredi faizleri, azalan iç ve dış talep ve yüksek ithalat baskısı yüzünden zor bir dönemden geçiyor” dedi. Karaçak, sektördeki üretici firmaların yüksek enerji, arsa ve iş gücü maliyetleriyle mücadele ettiğini, bu koşullarda yatırım yapma iştahının giderek azaldığını belirtti. Özellikle MDF ve yonga levha gibi temel hammaddelerde Türkiye’nin uluslararası piyasalara göre daha pahalı olması, maliyetlerin rekabet gücünü zayıflattığını ortaya koyuyor. Haber Merkezi

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