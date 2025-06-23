ABD, Orta Doğu’daki personeline uyarı mesajı gönderdi

ABD Dışişleri Bakanlığı, İran’a yönelik saldırının ardından, Orta Doğu’daki personeline "dikkatli olmaları" uyarısında bulunurken, bazı ülkelerdeki diplomatik temsilcilik çalışanlarından ise bulundukları ülkeleri terk etmelerini istedi.

Bakanlık, resmi internet sitesi ve X hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, İran’a yönelik saldırı sonrası Tahran’ın olası misillemesine karşı bölge ülkelerinde görev yapan personeline uyarılarda bulundu ve bazı kısıtlamalar getirdi.

ABD Dışişleri Bakanlığı, yaptığı paylaşımda aralarında Birleşik Arap Emirlikleri, Ürdün ve Türkiye’nin de bulunduğu bazı ülkelerdeki vatandaşlarını, bölgedeki gelişmeler sonrası yaşanabilecek protesto ve benzeri taşkınlıklara karşı uyardı.

Bakanlık, Lübnan, Irak ve Suudi Arabistan gibi ülkelerdeki temsilcilik çalışanlarına ve vatandaşlara yönelik uyarılarını ise kırmızı renkle yayınladı; bu ülkelerde görev yapan personelinden azami dikkat göstermesi istendi.

Özellikle Lübnan ve Irak’taki güvenlik riskine dikkati çeken Bakanlık, "bölgedeki istikrarsız güvenlik durumu" gerekçesiyle bu ülkelerdeki acil görevli olmayan personelin ve aile üyelerinin tahliye edilmesi talimatı verdi.

ABD Dışişleri Bakanlığı, Irak’la ilgili yaptığı açıklamada, "12 Haziran’da aşırı tedbir amacıyla ABD Irak Misyonu, bazı personelin düzenli şekilde tahliyesine başladı. Operasyonların kolaylaştırılması yönünde devam eden çabalar kapsamında, 21 ve 22 Haziran’da da ek personel Irak’tan ayrıldı." ifadelerine yer verdi.

Bakanlık ayrıca, Orta Doğu ülkelerinde bulunan vatandaşlarının ABD’ye en hızlı şekilde dönebilmesi için yönlendirme bağlantılarını da paylaştı.

ABD’nin İran’ın üç nükleer tesisine yönelik saldırılar düzenlemesinin ardından bölgede tansiyon yükselirken, Tahran yönetiminin bölgedeki ABD üsleri ya da diğer varlıklara karşı misilleme yapıp yapmayacağı belirsizliğini koruyor.

ABD'den Lübnan'daki personel ile ailelerine ülkeden ayrılmaları talimatı

ABD Dışişleri Bakanlığı, bölgedeki istikrarsız ve öngörülemez güvenlik durumu nedeniyle Lübnan'da ABD hükümetine bağlı acil durum dışı personel ile onların aile üyelerinin ülkeden ayrılmalarını istedi.

ABD'nin Beyrut Büyükelçiliğinin X hesabından yapılan açıklamada, ABD Dışişleri Bakanlığının Lübnan'a seyahat uyarısı yaptığı belirtildi.

Açıklamada, ABD Dışişleri Bakanlığının bölgedeki istikrarsız ve öngörülemez güvenlik durumu nedeniyle Lübnan'daki ABD hükümetine bağlı acil durum dışı personel ile onların aile üyelerinin ülkeden ayrılmalarını istendiği kaydedildi.

Süregelen bölgesel gelişmeler ışığında, ABD vatandaşlarının dikkatli olmaya devam etmeleri gerektiği ifade edilirken, son birkaç gün içerisinde bazı hava yolu şirketlerinin Lübnan'a uçuşları askıya aldığı veya iptal ettiğinin gözlemlendiği aktarıldı.