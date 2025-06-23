"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
23 HAZİRAN 2025 PAZARTESİ - YIL: 56

İran'dan İsrail'e yeni bir füze saldırısı başlatıldı

23 Haziran 2025, Pazartesi 10:35
İsrail ordusu, İran'dan İsrail'e yeni bir füze saldırısı başlatıldığını duyurarak, sığınaklara girilmesi çağrısında bulundu.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, İran'dan yeni bir füze saldırısı düzenlendiği belirtildi.

İran'dan ateşlenen füzeler nedeniyle sığınaklardan ayrılmama çağrısı yapılan açıklamada, ikinci bir duyuruya kadar korunaklı alanlarda kalınması gerektiği ifade edildi.

Hava savunma sistemlerinin füzeleri engellemeye çalıştığı vurgulanan açıklamanın ardından İsrail'in kuzeyinde sirenler devreye girdi.

⁠⁠İsrail'in İran'a şiddetli saldırılarıyla başlayan çatışma

İsrail, 13 Haziran'da İran’ın çeşitli kentlerindeki nükleer tesisler başta olmak üzere ordunun üst komuta kademesini de hedef alan geniş çaplı saldırılar düzenledi.

İran'da Genelkurmay Başkanı, Devrim Muhafızları Genel Komutanı ve bazı üst düzey komutanlar ile 9 nükleer bilim insanı saldırılarda öldü.

İran Sağlık Bakanlığı, 21 Haziran'da yaptığı açıklamada, İsrail'in saldırılarında toplam sivil ölü sayısının 430, yaralı sayısının da 3 bin 500'den fazla olduğunu bildirdi.

İsrail Başbakanlık Ofisi, İran ordusunun yaptığı misillemelerde 24 kişinin öldüğünü, 1272 kişinin yaralandığını aktardı.

Türkiye başta olmak üzere çok sayıda ülke İsrail'i kınadı.

AA

Okunma Sayısı: 293
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Rusya'nın desteği, İran'ın neye ihtiyacının olduğuna bağlı

    İsveç Dışişleri Bakanı: Gazze’deki duruma seyirci kalamayız

    İran'a yönelik saldırılar, hiçbir gerekçesi olmayan, sebepsiz bir saldırganlık

    Çin: Bölgenin güvenliğinin korunmasının uluslararası toplumun çıkarı

    "Netanyahu, dikkati Gazze'den başka yöne çekmeyi başardı"

    AB: Hürmüz Boğazı'nın kapatılması son derece tehlikeli olur ve hiç kimse için iyi olmaz

    İran'dan İsrail'e yeni bir füze saldırısı başlatıldı

    Guterres: Tehlikeli bir dönüm noktası

    Mobilya sektörü de alarm veriyor

    İngiltere, Filistin ve İsrail'deki vatandaşlarını tahliye etmeye gelecek hafta başlayacak

    İran, ABD'ye karşı misilleme ve caydırıcı önlemler alınmasına karar verdi

    Trump: Neden bir rejim değişikliği olmasın?

    'İran'a saldırı ABD tarihine kara bir leke olarak geçti'

    Asgarî ücretli araba alamıyor

    Akaryakıta gelen zamlara tepki

    Dışişleri Bakanlığı: Suriye'de kiliseye saldırı huzur ve barışı bozmayı amaçlamaktadır

    UAEA Başkanı: Nükleer Silahlar Anlaşması çökebilir

    Ukrayna: Sadece derin bir savunmada kalmayacağız

    İran: ABD, BM Güvenlik Konseyinde açık ve kesin şekilde kınansın

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Genel

    Asgarî ücretli araba alamıyor
    Genel

    Akaryakıta gelen zamlara tepki
    Genel

    'İran'a saldırı ABD tarihine kara bir leke olarak geçti'
    Genel

    İran, ABD'ye karşı misilleme ve caydırıcı önlemler alınmasına karar verdi
    Genel

    Trump: Neden bir rejim değişikliği olmasın?
    Genel

    Dışişleri Bakanlığı: Suriye'de kiliseye saldırı huzur ve barışı bozmayı amaçlamaktadır
    Genel

    Ukrayna: Sadece derin bir savunmada kalmayacağız
    Genel

    UAEA Başkanı: Nükleer Silahlar Anlaşması çökebilir
    Genel

    İran: ABD, BM Güvenlik Konseyinde açık ve kesin şekilde kınansın

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2025, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.