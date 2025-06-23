Çiftçilerin işleri durma noktasında

Türkiye’nin pek çok bölgesinde çiftçilerin, yüksek maliyetler sebebiyle işleri durma noktasına geldi.

Eskiden çiftçilikle araba alırdık, şimdi bisiklet alamıyoruz

Yanlış politikalar tarımı bitirdi Daha önce hububat alım fiyatına tepki olarak CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in miting düzenlediği Hayrabolu’daki çiftçiler, sorunlarını ANKA Haber Ajansı’na anlattı. Hayrabolulu çiftçiler, girdi maliyetlerinin yüksekliği, yakıt fiyatlarının sürekli artışı ve mali desteklerin azalması sebebiyle şikâyetlerini ANKA Haber Ajansı aracılığıyla dile getirdi. Fahrioğlu köyündeki Ahmet ve Nezih Aydın kardeşler, "Her sene enflasyona yenik düşüyoruz. Yakıta sürekli zam geliyor. 50 lirayı geçti mazot da gübre de. Son 10 günde 2 kere mazota zam geldi. Bizim buğdayımızın taban fiyatı yine aynı. Yarın biz traktörün kontağını kapattıktan sonra bu işi yapacak kimse yok” dedi. Tekirdağ - anka

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