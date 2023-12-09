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İngiltere Gazze için 9. kez sokaklarda

09 Aralık 2023, Cumartesi 19:06
İngiltere'nin başkenti Londra'da 14 Ekim'den bu yana Filistin ile dayanışma için her cumartesi sokaklara çıkan on binlerce kişi 9'uncu kez bir araya geldi.

İngiltere Merkez Bankası ve finans kuruluşlarının bulunduğu kentin tarihi merkezi City'deki Bank bölgesinde toplananlar, Gazze'de kalıcı ateşkes talebini dile getirmek ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinde (BMGK) ateşkes talep edilen karar tasarısının kabul edilmemesini protesto etmek için parlamento binasına yürüdü.

Birçok STK'nin çağrısıyla yaklaşık 5 kilometrelik güzergahta Filistin'le dayanışma ve ateşkes çağrısı için 9'uncu kez bir araya gelen protestocular İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını durdurması, Filistinlilere uygulanan ayrımcı politikaların son bulması ve Filistinliler için adalet isteğini yineledi.

Göstericiler, İngiltere hükûmeti ve siyasetçilerinden, İsrail'e desteğini sona erdirmesini ve dünyada yapılan ateşkes çağrılarına katılması taleplerini dile getirirken ABD'nin BMGK'de veto oyu, İngiltere'nin ise çekimser oy vermesini protesto etti.

Diğer yandan, Londra Metropolitan Polisi yürüyüş güzergahında yoğun güvenlik önlemi aldı. Polis minibüsleri ilk kez eylemcilerin önünde yürüyüş hızında ilerleyerek güvenliği sağladı.

Eski İçişleri Bakanı tekrar yürüyüşü hedef aldı

Öte yandan İngiltere hükûmetinde Filistin'e destek yürüyüşlerine "Nefret yürüyüşü" dediği için tepki çeken ve geçen ay görevinden alınan eski İçişleri Bakanı Suella Braverman ile düzensiz göç konusunda Ruanda'yla imzalanan yeni anlaşma konusunda fikir ayrılığı yaşadığı için istifa eden eski Göçten Sorumlu Devlet Bakanı Robert Jenrick ise İngiltere'nin BMGK'deki oylamada çekimser kalmasına tepki gösterdi.

Braverman, bugünkü Filistin'e destek yürüyüşünü de eleştirdiği X paylaşımında, "Londra'da antisemitizmi ve nefreti gördüğümüz yürüyüş bir kez daha gerçekleşirken, demokrasilerin BM'de safça ve ikiyüzlü şekilde ateşkes tasarısı için oy verdiğini görmek üzücü oldu. İsrail'in kendini savunma hakkını desteklediğini için ABD'ye teşekkür ederiz. İngiltere'nin çekimser kalması ise hayal kırıklığına sebep oldu." değerlendirmesini yaptı.

Jenrick ise X paylaşımında, "İngiltere'nin dün akşamki BM oylamasında çekimser oy kullanması hayal kırıklığıdır. Müttefiklik önemlidir. Hamas ve terörizme karşı savaşmak önemlidir. İsrail'in yanında durmalıyız." ifadelerini kullandı.

Ateşkes önergesini İskoçya ve Galler kabul etmiş, İngiltere reddetmişti

Ülkede 14 Ekim'den beri düzenlenen yürüyüşler için "nefret yürüyüşü" ifadesini kullanan eski İçişleri Bakanı Suella Braverman'a tepki gösterilmiş, Braverman, kabine değişikliği kapsamında 13 Kasım'da görevinden alınmıştı.

Braverman, Filistin bayrağı sallamanın ve Filistin'e destek sloganlarının "duruma göre" teröre destek sayılabileceğini de söylemişti. Londra Metropolitan Polisi ise yürüyüşün çoğunlukla barışçıl geçtiğini ve engellemek için yasal bir neden bulunmadığını açıklayarak eski bakanla ters düşmüştü.

Ülkede ayrıca İngiltere Parlamentosu ile Galler ve İskoçya Bölgesel parlamentolarında ateşkes çağrısı içeren önergeler oylanmıştı. İngiltere Parlamentosu önergeyi reddederken İskoç ve Galler Bölgesel parlamentoları kabul etmişti.

AA

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