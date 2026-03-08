"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
8 MART 2026 PAZAR - YIL: 57

İran: Savaşı en az 6 ay sürdürebilecek kapasitedeyiz

08 Mart 2026, Pazar 05:12
İran Devrim Muhafızları Ordusu Sözcüsü Ali Muhammed Naini, mevcut operasyon temposunu koruyarak en az 6 ay sürecek yoğun bir savaşı sürdürebilecek kapasiteye sahip olduklarını öne sürdü.

Fars Haber Ajansı'na göre Naini, İran'ın misilleme saldırılarına ilişkin açıklama yaptı.

 

Naini, "İran Silahlı Kuvvetleri, mevcut operasyon temposunu koruyarak en az 6 ay sürecek yoğun bir savaşı sürdürebilecek kapasiteye sahiptir." dedi.

 

Ülkesinin ABD üsleri ve İsrail'e yönelik saldırıları hakkında bilgi veren Naini, "ABD ve İsrail üsleri ile tesislerine yönelik 200'den fazla nokta hedef aldı. İran'ın ateş gücünün yaklaşık yüzde 60'ı bölgedeki ABD üslerine, yüzde 40'ı İsrail hedeflerine yönelik gerçekleştirildi." açıklamasında bulundu.

Şu ana kadar operasyonlarda kullanılan füzelerin ağırlıklı olarak birinci ve ikinci nesil füzeler olduğunu dile getiren Naini, gelecek aşamalarda daha gelişmiş, daha az kullanılan ve uzun menzilli füzelerle yeni bir saldırı tarzı uygulayacaklarını belirtti.

Savaşın planlayıcılarının 3 konuda yanlış hesap yaptıklarını savunan Naini, "Savaşı planlayanlar, İran liderinin suikastı ile 48 saat içinde ülkenin çökeceğini, savaşın sadece 3 gün süreceğini ve İran'a karşı bölgesel ve uluslararası koalisyonun oluşacağını beklediler. Fakat bu hesaplarda tamamen başarısız oldular." ifadelerini kullandı.

AA

Okunma Sayısı: 287
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    İran: Savaşı en az 6 ay sürdürebilecek kapasitedeyiz

    Bile isteye öldürdüler

    ABD-İsrail çetesini kim durduracak?

    Hürmüz Boğazı’nda ‘21 gün’ alarmı: Kriz aşılmazsa ‘sistemik çöküş’ başlayacak

    İspanya’dan sonra İtalya’dan da rest

    BM: Gazze hâlâ bombardıman altında

    1 Nisan'a kadar ceza uygulanmayacak

    Saldırı gelmediği sürece komşu ülkeler vurulmayacak ve füze fırlatılmayacak

    Cesur yürek Sanchez

    Netanyahu ile arana mesafe koy

    ABD/İsrail’in İran saldırılarının Çin için anlamı-1

    Trump: İran’da yeni lideri biz seçelim!

    "Bu savaş çok büyük bir hata ve tamamen yasa dışı"

    Mescid-i Aksa İmam Hatibi Şeyh Sabri, İsrail tarafından ifade vermeye çağrıldı

    "Küba da çok yakında düşecek"

    Çin muhtemel arz şokuna karşı tedbirler alıyor

    Sri Lanka ikinci İran gemisinin kontrolünü ele aldı

    Küresel çete, İran'daki ilkokula donanma üssüyle aynı anda saldırdı

    ABD ordusunun mühimmat stoku gündemde

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Bile isteye öldürdüler
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Genel

    İran: Savaşı en az 6 ay sürdürebilecek kapasitedeyiz
    Genel

    Nurdan Katreler

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2026, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.