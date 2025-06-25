Uysal: Demokrasiden ayrılmayanları selâmlıyoruz

DYP’nin 42. Kuruluş yıldönümü kutlanıyor

1983 yılında, 12 Eylül darbesinde kapatılan Adalet Partisinin devamı olan Doğru Yol Partisi’nin (DYP) 42. yıldönümü kutlanıyor. Kuruluş yıldönümü dolayısıyla bir açıklama yayınlayan Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, “27 Mayıs’tan başlayarak darbelerin, müdahalelerin doğrudan hedefi olmuş Demokrat Parti ve Adalet Partisi’nin siyasî ve ilkesel olarak devamı olan, kadroları ve inancı ile varlığını sürdürmeye kararlı bir gayretin sonucu olarak 24 Haziran 1983 yılında kurulan Doğru Yol Partisinin kuruluş yıldönümünü kutluyor, adaletten, demokrasiden ve ‘doğru yol’dan ayrılmayan, muktedire karşı cesaretle inancını koruyan tüm isimleri saygıyla anıyorum” dedi. Mehmet Kara - Ankara

[email protected]

Okunma Sayısı: 271

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.