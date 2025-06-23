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23 HAZİRAN 2025 PAZARTESİ - YIL: 56

Şam'da bir kilisede patlama oldu: 20 kişi öldü - Suriye İçişleri Bakanlığı: Saldırıyı DEAŞ'lı bir terörist yaptı

23 Haziran 2025, Pazartesi
Şam'ın doğusundaki Duveyla bölgesinde bulunan Mar İlyas Kilisesi'nde patlama meydana geldi.

Suriye'nin resmi haber ajansı SANA'nın Sağlık Bakanlığına dayandırdığı haberde, patlamanın terör saldırısından kaynakladığı belirtildi.

Patlamada 20 kişi öldü, 52 kişi yaralandı.

Patlama, kilisede büyük hasara yol açarken, güvenlik güçleri olay yerinde geniş çaplı önlem aldı.

Patlamaya ilişkin soruşturma başlatıldı. 

Suriye Dışişleri Bakanlığı patlamadan DEAŞ'ı sorumlu tuttu

Suriye Dışişleri Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan yazılı açıklamada, saldırının terör örgütü DEAŞ tarafından düzenlendiği belirtildi.

Saldırının en güçlü ifadelerle kınandığı vurgulanan açıklamada, bu "hain" eylemin ülkenin ulusal birlik ve istikrarını baltalamayı amaçladığı kaydedildi.

Açıklamada, saldırının yalnızca belirli bir dini kesime yönelik olmadığı, aksine Suriye'nin tüm toplumsal yapısına karşı bir saldırı niteliği taşıdığı aktarıldı.

Suriye İçişleri Bakanlığı, saldırının DEAŞ'lı bir terörist tarafından düzenlendiğini açıkladı

Saldırıyı kınayan Suriye İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Nureddin Baba, ilk soruşturma bulgularının eylemin terör örgütü DEAŞ tarafından gerçekleştirildiğine işaret ettiğini belirtti.

İbadethanelerin güvenliğinin devletin kırmızı çizgisi olduğunu vurgulayan Baba, saldırıya karışan herkesin adalet önünde hesap vereceğini ve Mar İlyas Kilisesi’nin en kısa sürede restore edileceğini ifade etti.

Baba, terör saldırısının yalnızca belli bir kesimi değil, tüm Suriyelileri hedef aldığını belirterek, eylemin Suriye devletinin vatandaşlarını korumakta yetersiz olduğu izlenimini yaratmayı amaçladığını aktardı.

Terör örgütü DEAŞ’ın yanı sıra devrik rejim güçlerinin Suriye’de kaos yaratmakta çıkarının olduğunu söyleyen Baba, Suriye devletinin güvenlik güçleri aracılığıyla terör saldırılarını önlemek ve faillerini ortaya çıkarmak için tüm imkanlarını seferber edeceğini belirterek, DEAŞ’ın toplumsal barışı hedef alma girişimlerinin başarısız olacağını vurguladı.

Baba, İçişleri Bakanlığına bağlı istihbarat birimlerinin geçen aylarda Şam’daki Seyyide Zeynep Mahallesi ile Malula bölgesinde terör hücrelerine düzenlediği operasyonlar sonucunda teröristleri etkisiz hale getirildiğini söyledi.

Saldırıya tepkiler

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri'nin Suriye Özel Temsilcisi Geir O. Pedersen, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, sivillerin ölmesine ve yaralanmasına neden olan terör saldırısını en güçlü şekilde kınadı.

ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi ve Ankara Büyükelçisi Tom Barrack X'teki hesabından saldırıya tepki göstererek, ölenler için başsağlığı mesajı paylaştı.

Barrack, paylaşımında, bu tür "korkakça" eylemlerin, Suriyelilerin oluşturmaya çalıştığı hoşgörü ve kapsayıcılıkla bütünleşmiş yeni toplumsal yapıda yeri olmadığını vurgulayarak, Suriye ve bölgede istikrarsızlık ve korku yaratmaya çalışanlara karşı mücadelesinde Şam hükümetine destek vermeye devam edeceklerini bildirdi.

Suriyeli yetkililer de sosyal medya hesaplarında yaptıkları açıklamalarda, kilisedeki patlamanın terör saldırısı olduğunu vurgulayarak, birlik mesajı verdi.

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Kılıç, Şam'daki terör saldırısını kınadı

Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Büyükelçi Akif Çağatay Kılıç, sosyal medya hesabından Şam'daki terör saldırısına ilişkin paylaşımda bulundu.

Ülkenin huzur ve istikrarını hedef alan terör saldırısını kınayan Kılıç, şunları kaydetti:

"Hayatını kaybedenlerin ailelerine ve kardeş Suriye halkına başsağlığı ve sabır diliyoruz. Türkiye Cumhuriyeti olarak Suriye'nin huzur ve istikrarı için her zaman destek vermeye devam edeceğiz."

AA

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