Şirin Barla’nın en gözde mekânı: Yenı Asya Sosyal Tesisleri Yenilendi

Barla’nın manevî atmosferinde huzurlu bir konaklama imkânı sunan Yeni Asya Barla Sosyal Tesisleri, yenilenen yüzüyle misafirlerini ağırlamaya başladı.

Barla ve sosyal tesislerimiz

Şehirden uzak, manaya yakın: Barla

Yeni Asya Sosyal Tesisleri yenilenmiş yüzüyle misafirlerini bekliyor

Isparta’nın Barla beldesinde hizmet veren Yeni Asya Sosyal Tesisleri, kapsamlı bir yenileme sürecinin ardından misafirlerini ağırlamaya başladı. Tesiste bu aylarda doluluk yaşanıyor.

Barla neden önemli?

Barla, Bediüzzaman Said Nursî Hazretlerinin sürgün olarak gönderildiği 1927 senesinden itibaren manevî bir merkez olmuştu.

Risale-i Nur Külliyatının telif edilmeye başladığı yer olan Barla’da sekiz sene ikamet eden Bediüzzaman, o belde halkın sevgisini kazanmış, sadık talebeleri ve faal kâtipleri ile nurların neşrini gerçekleştirmişti.

Risale-i Nurların yazılması ve neşriyle ilgili faaliyetler Barla’daki mekânları da kıymetli ve değerli kılmıştı. Bu sebeple Barla’nın önemi gün geçtikçe artıyor.

Güvenilir bir ortam sunuyor

Uzak şehirlerden Nur menzillerini ziyarete gelenler, okuma programları düzenleyen gençler, aileler, Barla’nın manevî havasında nefes almak; yeşil tabiatı, dağlardaki çam kokusu ve göl manzarası eşliğinde tatil yapmak isteyenler için Yeni Asya Barla Sosyal Tesisleri huzur içinde kalınabilecek güvenilir bir ortam sunuyor.

Hangi yenilikler yapıldı?

Yeni haliyle Barla Sosyal Tesisleri; temiz, bakımlı, güvenli, restore edilmiş odalar, insan sağlığına, huzur ve rahatına uygun düzenlemeler, mutfak, yemekhane, kantin ve çevre düzenlemeleri yanında, güler yüzlü insanların hizmet verdiği aile sıcaklığı ve samimiyeti ile kendi evinizde hissedeceğiniz bir atmosfere kavuştu.

Özellikle dinlenme tesisleri ve otellerde yangın gibi âni durumlara karşı alınan tedbirler konaklama tercihinde önemli bir seçenek haline geldi.

Barla Sosyal Tesisleri yangın merdivenleri, yangın sensörleri ve yangına karşı önceden haber veren uyarıcı sistemleri ile bu konuyu başarı ile halletti.

Çocuklar da unutulmadı

Başlatılan yeni otopark çalışması çok sayıda aracın aynı anda bulunabileceği bir geniş alan oluşturuyor.

Yeni resepsiyon girişi modern şekilde tasarlandı ve eski resepsiyon girişi ise kütüphane olarak düzenleme çalışmaları başladı.

Çocukların da unutulmadığı tesiste, onlar için çeşitli kümes hayvanlarının bulunduğu bir alan oluşturularak köy hayatını tanımaları amaçlandı.

Konaklayanların her türlü ihtiyaçlarını karşılayabileceği kantinin açılması için satış mekânı çok güzel bir tasarımla hazır hale getirildi.

ODALAR VE TEKNİK DETAYLAR

Ön bina

- Giriş kat zemin

- İkinci kat suitler

- Arka bina suitler

- Kahvaltı

- Akşam yemeği

İrtibat tel: Ubeyd ÖNBAŞ

0(532) 427 26 60

- Giriş kat zeminde 11 oda,

- 2. kat suitlerde 6 oda,

- Arka binada 12 suit bulunuyor.

- 2 tane geniş mescid var.

Toplantı salonu olarak da kullanılır

- Yemekhanede 60-70 kişi yemek yiyebilir.

- Aynı anda 110-120 kişiyi ağırlayabilir.

- Çocuk oyun sahası, genişçe bir araç otoparkı var.

- Tam güvenlikli yangın merdiveni bulunuyor.