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22 HAZİRAN 2025 PAZAR - YIL: 56

Altaylı tutuklandı

22 Haziran 2025, Pazar 17:00
YouTube yayınındaki sözleri gerekçe gösterilerek gözaltına alınan gazeteci Fatih Altaylı, tutuklandı.

Altaylı, YouTube kanalında yaptığı bir yayında söylediği sözler gerekçe gösterilerek gözaltına alınmıştı.

Savcılık, Fatih Altaylı'ya cumhurbaşkanını tehdit suçlaması yöneltti.

Mahkemeye sevk edilen Fatih Altaylı, tutuklandı.

YOUTUBE YAYININDAKİ SÖZLERİ GEREKÇE GÖSTERİLDİ

Gazeteci Fatih Altaylı, dün akşam saatlerinde gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından resen başlatılan soruşturmada Altaylı'ya bir YouTube yayınındaki sözleri gerekçe gösterilip, cumhurbaşkanını tehdit suçlaması yöneltildi.

Geceyi Vatan Caddesi'ndeki İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde geçiren Altaylı, bugün işlemlerinin tamamlanmasının ardından Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi.

Burada savcıya ifade veren Altaylı, tutuklama istemiyle mahkemeye sevk edildi.

FATİH ALTAYLI İFADESİNDE NELER SÖYLEDİ?

Fatih Altaylı savcılık ifadesinde, "Yapmış olduğumuz yayında cumhurbaşkanına karşı herhangi bir tehdit veya hakaret maksadım yoktur." dedi.

Bir araştırma şirketinin yaptığı anketi anımsatarak, "Yapmış olduğumuz bu yayında da, bu konuyla ilgili Türk halkının Tanzimat'tan bu yana oy kullanarak devlet yönetiminde etkin olmayı sevdiğini, benimsediğini ve herhangi bir kişiye kendi isteği ve denetimi dışında devlette üst düzey görev yapma iznini peşinen vermekten hoşlanmadığını beyan ettim." dedi.

Altaylı şöyle devam etti:

"Türk halkının kendini yönetenlere karşı her zaman eleştirel bir tutum takınabildiğini, padişahlar döneminde dahi padişahların eleştirildiğini, tarihe meraklı entelektüel kimliğim ile ifade ettim.

Söylemiş olduğum şeylerin aynıları ya da benzerleri daha önceki tarihlerde, Murat Bardakçı ve Erhan Afyoncu gibi yakın tarihimiz üzerine uzman olan biliminsanları tarafından da defalarca söylenmiştir."

"VİDEONUN ANLAM BÜTÜNLÜĞÜ BOZULDU"

Sosyal medyada paylaşılan videoların kurgulanarak, bağlamından koparıldığını ifade eden Altaylı, "Olayın bu şekilde anlam bütünlüğü değiştirilerek saptırıldığını, sadece tarihe bilgi vermeye yönelik beyanlarımın bilinçli bir şekilde cumhurbaşkanını tehdit ediyormuşum gibi yansıtıldığını görmekteyim. Bu algı bozulmasından ve sözlerimin çarpıtılmasından şahsım sorumlu değildir." dedi.

SAVCILIĞA İKİ VİDEO SUNDU

Savcılığa USB bellek içinde iki görüntü sunduğunu ifade eden Altaylı, şöyle devam etti:

"Suça konu edilen videolar izlendiğinde, yaklaşık 3 dakika olan orijinal video benim açıklama yaptığım ve tarihsel bilgi verdiğim videodur. Diğer yaklaşık 30 saniyelik kısa olan video ise bu videoların kesilerek anlam bütünlüğü oluşturulacak şekilde sanki cumhurbaşkanını tehdit ediyormuşum algısı yaratmak için kurgulanmış ve kamuoyuna sunulmuş videodur.

Orijinal olan video izlendiğinde herhangi bir şekilde Cumhurbaşkanını kastederek halk nazarında tehditvari bir konuşma yapmadığım, konuşmanın tamamen tarihsel olduğu açıkça görülecektir.

"ELEŞTİRİ HAKKIMI KULLANDIM"

45 yıllık meslek hayatım boyunca sayısız televizyon programına katıldım ve köşe yazıları yazdım. Bunların herhangi birisinde bırakın cumhurbaşkanını, herhangi bir vatandaşı dahi tehdit etmişliğim yoktur.

Bu suçlamalarla daha önce herhangi bir adli soruşturma ya da kovuşturma dahi geçirmedim. Burada kesinlikle tehdit maksadım yoktur, şahsen tanımış olduğum Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik eleştiri hakkımı kullandım, tehdit benim asla yaptığım bir şey değildir.

Ayrıca savcılık sevk evrakında TCK 310/2 maddesi uyarınca suçlandığımı gördüm. Ancak bu suçun oluşabilmesi için fiili bir hareket gerekliliği açıkça belirtilmiştir. Bu nedenle sadece sözlerimden dolayı, suçun maddi unsurları oluşmamıştır."

TUTUKLANMASINA KARAR VERİLDİ

Altaylı, savcılıktaki işlemlerinin ardından mahkemeye çıkarıldı.

Mahkeme Fatih Altaylı'nın tutuklanmasına karar verdi.

NTV

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