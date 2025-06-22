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Manisa'daki orman yangını kontrol altına alıdıktan sonra yeniden başladı

22 Haziran 2025, Pazar 21:00
Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde dün çıkan ve sabah saatlerinde kontrol altına alınan yangın, rüzgarın etkisiyle yeniden başladı.

Gelenbe Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda dün başlayan yangına gece boyunca müdahale devam etti.

 

Ekiplerin yaklaşık 16 saatlik müdahalesiyle sabah saatlerinde kontrol altına alınan yangın, kuvvetli rüzgarın etkisiyle yeniden başladı.

İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 4 uçak, 9 helikopter, 32 arazöz, 11 su tankeri ve 4 dozerle yangına müdahale ediliyor.

Öte yandan yangın bölgesine yakın kırsal Bostancı Mahallesi tedbir amaçlı tahliye edildi.

Manisa Valisi Vahdettin Özkan ve İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral İlhan Şen yangın bölgesine giderek, çalışmaları takip etti.

Vali Özkan, gazetecilere yaptığı açıklamada, sabah kısmen kontrol altına alınan yangının öğle saatlerinde yeniden başladığını belirterek, "Yangınla ilgili Tarım ve Orman Bakanlığımızın koordinasyonunda bütün kamu birimlerimiz, belediyelerimiz müdahale etmektedir. 40'ın üzerinde söndürme ekibimiz mevcut. Çok etkin ve yaygın bir şekilde müdahalemiz devam ediyor. Yerleşim yerleriyle ilgili de Bostancı Mahallemizde tahliye işlemleri yapıldı. Bu konuda özellikle hem başta orman gönüllüleri, orman teşkilatımız olmak üzere bütün ilgili kuruluşlarımız, AFAD'ımız, sağlık birimlerimiz, belediyelerimiz tüm gönüllü vatandaşlarla beraber bütün imkan ve kabiliyetlerini bu orman yangınının söndürülmesi için harcıyor." ifadelerini kullandı.

Çalışmaların etkili şekilde sürdüğünü vurgulayan Özkan, "İnşallah en kısa sürede kontrol altına alıp herhangi bir can ve mal kaybı olmadan bu yangını söndürmüş olacağız diye temenni ediyoruz. Yangına müdahaleden ziyade yangın olmadan önceki önleyici tedbirler işin ağırlıklı kısmını oluşturmaktadır. Bütün vatandaşlarımızı, bütün kurumlarımızın ormanlardaki yangın riskiyle ilgili en yüksek duyarlılıkla bütün tedbirleri etkinleştirmeleri işin esasını oluşturmaktadır." diye konuştu.

MSB, Manisa'daki yangına müdahale için 4 helikopter görevlendirdi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale için 4 helikopterin görevlendirildiğini bildirdi.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Kırkağaç/Manisa'da meydana gelen orman yangınına müdahale etmek üzere 4 adet helikopterimiz görevlendirildi." ifadelerine yer verildi.

Yangın

Gelenbe Mahallesi yakınlarında dün saat 18.17'de başlayan yangına, 3 uçak, 7 helikopter ve 25 arazözle müdahale başlatılmıştı.

Manisa'da makilik alanda çıkan yangın söndürüldü

Manisa'nın Kula ilçesinde, yerleşim alanına yakın makilikte çıkan yangın söndürüldü.

Gölbaşı Mahallesi'nde makilik alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Vatandaşların ihbarıyla bölgeye Manisa Büyükşehir Belediyesi ve Orman İşletme Şefliğine bağlı ekipler ile sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kula Belediyesi iş makineleri ve tankerlerle, mahalle sakinleri de traktörleriyle söndürme çalışmalarına destek verdi.

Yangın, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüdü.

Ekiplerin müdahalesiyle yangın söndürüldü, soğutma çalışmaları devam ediyor.

AA

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