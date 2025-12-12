"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
12 ARALIK 2025 CUMA - YIL: 56

“Düşünce özgürlüğü ihlâlidir”

12 Aralık 2025, Cuma 20:33
CHP eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, gazeteci Enver Aysever’in tutuklanmasına tepki gösterdi.

Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Enver Aysever, ülkesini seven bir gazetecidir. Halk; gazetecileri, yaptıkları haberlere ve ifade ettikleri düşüncelerine ya teveccüh göstererek onaylar ya da tepki göstererek yargılar! Halka ait bu görev ve sorumluluğu yargı kendi üzerine almamalıdır. Siyasî baskılar sonucu yargının harekete geçmesi, düşünce özgürlüğünün ihlali anlamına gelecektir. Bu durum kabul edilemez. Düşüncelerinden dolayı tutuklu olan bütün gazeteciler derhal serbest bırakılmalıdır.” ifadesini kullandı.

Okunma Sayısı: 117
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Karadeniz'de 4,1 büyüklüğünde deprem

    Samimiyseniz bahis reklamlarını kaldırın

    Petro’dan Trump’a gel gerçekleri gözünle gör

    “Düşünce özgürlüğü ihlâlidir”

    Cumhuriyetçi senatörden ırkçı sözler

    Kıbrıs’ta federal çözüme dönüş sinyali

    Meteoroloji yurdun kuzeydoğu kesimlerini uyardı

    İstanbul’da Küresel Helâl Zirvesi

    İsrail'in Lübnan'a saldırıları devam ediyor

    Enver Aysever tutuklandı

    Gazze’de içme suyu yok, sel riski büyük

    Millet iyice ezildi

    9 bürokrata yurt dışı yasağı

    FİFA’ya ihlâl suçlaması

    "Maskeleri resmen düştü. Karayip korsanları gibi gemiyi çaldılar"

    "İran'ı etkisiz hale getirmeseydik Gazze'de barış mümkün olmazdı"

    Amasız, fakatsız hukukun üstünlüğü - Türkiye ve dünyanın insan hakları karnesi zayıf

    İstanbul'daki en pahalı mezar yeri 334 bin lira oldu

    ABD, Maduro'nun aile üyelerini de yaptırım listesine ekledi

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Genel

    Nefret ve öfke dili insan haklarına engel - Davutoğlu, KHK’lı ailelerle bir araya geldi
    Genel

    Fenerbahçe'den Norveç'te farklı galibiyet
    Genel

    Amasız, fakatsız hukukun üstünlüğü - Türkiye ve dünyanın insan hakları karnesi zayıf
    Genel

    Nurdan Katreler
    Genel

    Aile, toplumun huzur ve istikamet kaynağıdır
    Genel

    9 bürokrata yurt dışı yasağı
    Genel

    İstanbul'daki en pahalı mezar yeri 334 bin lira oldu
    Genel

    "Maskeleri resmen düştü. Karayip korsanları gibi gemiyi çaldılar"
    Genel

    İnsan onurunu korumayan devlet ne huzur sağlayabilir ne de refah

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2025, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.