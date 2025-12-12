“Düşünce özgürlüğü ihlâlidir”

CHP eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, gazeteci Enver Aysever’in tutuklanmasına tepki gösterdi.

Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Enver Aysever, ülkesini seven bir gazetecidir. Halk; gazetecileri, yaptıkları haberlere ve ifade ettikleri düşüncelerine ya teveccüh göstererek onaylar ya da tepki göstererek yargılar! Halka ait bu görev ve sorumluluğu yargı kendi üzerine almamalıdır. Siyasî baskılar sonucu yargının harekete geçmesi, düşünce özgürlüğünün ihlali anlamına gelecektir. Bu durum kabul edilemez. Düşüncelerinden dolayı tutuklu olan bütün gazeteciler derhal serbest bırakılmalıdır.” ifadesini kullandı.

