Enver Aysever tutuklandı

Gazeteci Enver Aysever, YouTube yayınında kullandığı ifadeler üzerine tutuklandı.

Aysever programında şunları demişti: “Sağcılık suçtur. Sağcı olduğunuzda ahlâksız olursunuz. Ahlâkınız ahlâksızlık olur. Gelin sağcılarla mücadeleye siz de katılın. Sağcılığın herhangi bir kriteri yoktur, vicdanı yoktur. Din tacirliği yapar, milliyetçilik tacirliği yapar. Bir vicdanlı insan gördüğünüz zaman dindar bile olsa o solcudur. Vicdanı olan insan solcudur.” Savcılıkta ifade veren Aysever ‘Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama suçundan’ tutuklama istemiyle Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi. Haber Merkezi

