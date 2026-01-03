"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
İran'ın Pakistan sınırında çatışma çıktı

03 Ocak 2026, Cumartesi 19:30
İran'ın Pakistan sınırında "ülkeye girmeye çalışan teröristler" ile sınır muhafızları arasında çatışma çıktığı bildirildi.

İran'ın yarı resmi Mehr Haber Ajansına göre Sistan-Beluçistan Sınır Muhafızları Komutanı Rıza Şecai, konuya dair açıklama yaptı.

 

Şecai, İran-Pakistan sınırında yer alan ve Sistan-Beluçistan eyaletine bağlı Seravan kentinde sınır muhafızları ile "İran topraklarına girmeye çalışan teröristler" arasında silahlı çatışma çıktığını belirtti.

Çatışma sırasında teröristlerin ağır kayıplar verdiğini söyleyen Şecai, kaçan teröristlerin ise geride birçok silah bıraktığını kaydetti.

Şecai, olay yerinde yapılan aramada 4 adet kalaşnikof, 1 adet tabanca, 10 adet SPG-9 mühimmatı, 2 adet el bombası, 3 adet RPG-7 mühimmatı, 240 adet doçka mermisi, 20 adet keskin nişancı fişeği, 232 adet Grenov makineli tüfek fişeği, 132 adet kalaşnikof fişeği, 10 adet kalaşnikof şarjörü ve 1 adet tabanca şarjörü ele geçirdiklerini aktardı.

İran'ın terör örgütü olarak ilan ettiği "Ceyşül Adl", ülkedeki "Sünni Beluç halkının haklarını savunduğunu" ileri sürerek Tahran yönetimine karşı özellikle ülkenin güneydoğu bölgesinde silahlı mücadele veriyor.

AA

