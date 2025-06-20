İran: Tehditlerden korkmuyoruz

İran lideri Ali Hamaney, devlet televizyonunda yayımlanan görüntülü mesajında, İsrail’in saldırıları ve ABD’nin tehditlerini değerlendirdi.

İsrail’in saldırısının ABD ile müzakere sürecinde geldiğine dikkati çeken Hamaney, “İran tarafından hiçbir sert veya askerî hareketin işareti yoktu” dedi. İsrail’in saldırılarında ABD’nin rolü olduğunun Amerikalı yetkililerin açıklamalarıyla güçlendiğini söyleyen Hamaney, “ABD Başkanı açıkça İran milletine teslim olun çağrısı yaparak kabul edilemez sözler sarf etti ancak biz onlara diyoruz ki tehdit edecekseniz tehditten korkan birini tehdit edin” ifadelerini kullandı. AA

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