BM: 2 milyondan fazla Suriyeli evlerine döndü

Birleşmiş Milletler (BM) Mülteciler Yüksek Komiseri Filippo Grandi, Aralık 2024'te Suriye'de Beşşar Esed rejiminin devrilmesinin ardından 2 milyondan fazla Suriyeli mülteci ve yerinden edilmiş kişinin evlerine döndüğünü bildirdi.

Grandi, sosyal medya platformu X'ten yaptığı açıklamada, şu anda Lübnan'da bulunduğunu ve Dünya Mülteci Günü için Suriye'ye doğru yola çıktığını belirtti. "Aralıktan bu yana 2 milyondan fazla Suriyeli mülteci ve yerinden edilmiş kişi evlerine döndü." ifadelerini kullanan Grandi, bunun artan bölgesel gerginlikler ortasında bir umut işareti olduğuna değindi. Grandi, "Bu durum, başka bir istikrarsızlık ve yerinden edilme dalgası yerine siyasi çözümlere ihtiyacımız olduğunu ispatlıyor." değerlendirmesinde bulundu. AA

Okunma Sayısı: 242

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.