'Mülâkat garabeti ısrarla sürdürülüyor'

Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı Talip Geylan’ın, 2024-2025 Eğitim Öğretim Yılının sona ermesi dolayısıyla yaptığı açıklamada, “Bu yıl öğretmen atama mülâkatlarının yargıya taşınmasından, proje okullarına öğretmen ve yönetici atamalarına, tayin taleplerinin karşılanması için verilen mücadeleden, lise eğitim süresinin yeniden revize edilmesi ile ilgili kamuoyuna yansıyan haberlere kadar birçok alanda önemli gelişme yaşanırken, eğitim çalışanlarının ekonomik soruları da geniş yer buldu.'' dedi.

Geylan şöyle devam etti: ''2023 KPSS’de ilk 20 bine girmiş olmasına rağmen mülâkatta elenen öğretmenlerimizin feryatları devam ediyor. MEB’den talebimiz; iptal ve yürütmeyi durdurma kararı verilen işlemlerin mağduriyet yaşayan tüm adaylar için emsal kabul edilmesi ve bu doğrultuda adil bir düzenleme yapılmasıdır. Bu adil düzenleme ise 2023 KPSS’de ilk 20 bine girmiş tüm adayların atamasının gerçekleştirilmesiyle olacaktır. Öte yandan MEB mülâkat ısrarından vazgeçmeli, eğitimin tüm alanlarında yazılı sınavı esas alan, hakkaniyete uygun, objektif ve şeffaf bir sistemi hayata geçirmelidir” Mehmet Kara - Ankara

[email protected]

Okunma Sayısı: 265

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.