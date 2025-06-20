Milyonerler arttı ama vatandaşın serveti eridi

2024’te dolar milyoneri sayısı 7 bin kişi artan Türkiye, bu alanda dünya birincisi olurken; ülkedeki reel servet yüzde 21 oranında geriledi.

İsviçre merkezli banka UBS’in klasikleşen servet raporu, Türkiye’deki gelir eşitsizliğinin büyüdüğünü gözler önüne serdi. UBS’in açıkladığı rapor, Türkiye’nin 2024’te dolar milyoneri sayısının en hızlı arttığı ülke olduğunu ortaya koydu. UBS’e göre dolar milyonerlerinin sayısı dünya genelinde yüzde 1.2 oranında (684 bin kişi) artış gösterdi. Böylece 2024’te küresel çapta her gün neredeyse 2 bin yeni dolar milyoneri ortaya çıktı. UBS’in incelediği 56 ülkede ortalama yüzde 1,2 oranında artış gösteren dolar milyoneri sayısı, Türkiye’de ise yüzde 8,4 büyüdü. Türkiye’nin artış hızında dünyada ilk sırada olmasıyla toplam dolar milyoner sayısı yaklaşık 7 bin kişi artarak 68 bine dayandı.

Reel servet geriledi

Sözcü’de yer alan habere göre; Türkiye için milyoner sayısındaki parlak tablo, ortalama servete yansımadı. UBS’e göre Türkiye’de 2024’te reel bazda ortalama servet yüzde 14,6, medyan servet ise yüzde 21 azaldı. Enflasyondan arındırılmış verilere göre Türkiye, servet değişiminde 56 ülke arasında en kötü ülke oldu. Medyan servet Macaristan’da yüzde 18, İsveç ve İtalya’da ise reel bazda yüzde 15’ten fazla büyürken, Türkiye’nin ardından en kötü ülkeler yüzde 8,2’lik gerilemeyle Rusya, yüzde 6,3’lük küçülmeyle Çin olarak sıralandı. Türkiye, gelir eşitsizliğini ölçen Gini katsayısında ise en kötü 9’uncu ülke olarak listede kendisine yer buldu.

Haber Merkezi