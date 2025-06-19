'Trump, İran'la ilgili kararını iki hafta içinde verecek' - Trump: WSJ'nin İran düşüncelerim hakkında hiçbir fikri yok

Beyaz Saray, "ABD Başkanı Trump, İran'la müzakerelerin gerçekleşme olasılığının yüksek olması nedeniyle İran'la ilgili kararını iki hafta içinde verecek." açıklamasında bulundu.
Axios: Trump, "sığınak avcısı" bombalarla İran'a saldırı planını değerlendiriyor
Wall Street Journal: Trump, ABD'nin İran'a yönelik saldırı planlarına gizlice onay verdi
Trump: Orta Doğu’daki bir çatışmaya dahil olmak istemiyorum
ABD Başkanı Trump'tan WSJ'nin "ABD İran'a saldırmaya hazırlanıyor" iddiasına cevap
ABD Başkanı Donald Trump, "ABD'nin İran'a saldırmaya hazırlandığı" iddiasını gündeme getiren Wall Street Journal (WSJ) gazetesinin haberine tepki gösterdi.
ABD Başkanı Trump, Truth Social hesabından yaptığı açıklamada, WSJ'nin iddiasının altının dolu olmadığını belirtti.
Trump, "Wall Street Journal'ın, İran'la ilgili düşüncelerim hakkında hiçbir fikri yok." ifadesini kullandı.
Amerikan Wall Street Journal gazetesi, konuyla ilgili bilgi sahibi bazı kaynaklara dayandırdığı haberinde, Başkan Trump'ın İran'a saldırı planlarını onayladığını ancak son karar için saldırı talimatını beklettiğini iddia etmişti.
AA