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20 HAZİRAN 2025 CUMA - YIL: 56

ABD’li senatörlerden Trump’a İran tepkisi

20 Haziran 2025, Cuma
ABD’li Cumhuriyetçi ve Demokrat senatörler, Başkan Donald Trump’ın İsrail’in İran saldırılarına katılmasından endişeli. Vermont Senatörü Bernie Sanders X’teki paylaşımında Trump’a şöyle tepki gösterdi:

'Trump, İran'la ilgili kararını iki hafta içinde verecek' - Trump: WSJ'nin İran düşüncelerim hakkında hiçbir fikri yok
Axios: Trump, "sığınak avcısı" bombalarla İran'a saldırı planını değerlendiriyor
Wall Street Journal: Trump, ABD'nin İran'a yönelik saldırı planlarına gizlice onay verdi
Trump: Orta Doğu’daki bir çatışmaya dahil olmak istemiyorum

 

“(İsrail Başbakanı Binyamin) Netanyahu ABD başkanı değil. ABD’nin dış ve askerî politikasını o belirlememeli. Eğer İsrail halkı İran’la savaş kararını destekliyorsa bu onların savaşı olmalı. ABD bunun bir parçası olmamalı.” Demokrat Senatör John Hickenlooper ise, çatışmaya dahil olma riskinin kendisini rahatsız ettiğini belirterek Trump’ın seçim kampanyasında ABD’yi dış çatışmalardan uzak tutma vaadini hatırlattı. İsrail’e ‘yüzde yüz destek’ verdiğini vurgulayan senatör şunları söyledi: “Bu tür bir adım atmanın İsrail’in hayatta kalması için mutlak gerekli olduğundan emin değilim.”

Haber Merkezi

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Trump yine iki şıklı konuştu

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray’ın bahçesine dev bayrak direklerinin dikilmesi için düzenlenen etkinlikte basın mensuplarına İsrail-İran gerilimini değerlendirdi. Trump, İran’a saldırıp saldırmayacağı sorusuna, “Yapabilirim de yapmayabilirim de. Kimse ne yapacağımı bilmiyor” cevabını verdi. ABD Başkanı, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile her gün görüştüğünü belirterek, “Ona devam etmesini söyledim” ifadesini kullandı.

Washington - aa

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