Kainat eczahanesinden Allah'ın Şafi ismine vesile antioksidan zengini bir mucize: İncir

Dünyanın tek İncir Araştırma Enstitüsü’ne sahip olan Türkiye’de, çeşit sayısı son tescillerle 42’ye ulaştı.

Kur’an sofrasından tefekkür meyveleri -3

İncirin faydaları

İncir meyvesinin anavatanı Türkiye olarak kabul ediliyor. Araştırmalara göre incir, Anadolu’dan Suriye, Filistin ve Ortadoğu’ya yayıldı. Sonra Hindistan ve Çin’e kadar geniş bir bölgeye ulaştı. Bugün dünyanın dört bir yanında incir üretilse de halen en çok tercih edileni Türkiye’de üretilen incirler oluyor.

Antioksidan zengini

İncir, çok tatlı bir meyve olması yanında antioksidan zengini olarak biliniyor. Kalp ve kemik sağlığı için faydalı olması, lif zengini olması, magnezyum, potasyum ve K vitamini içermesi nedeniyle de sağlıklı beslenme için diyetisyenler tarafından tavsiye ediliyor.

Ayrıca Kur’ân’da anılan bitkilerden biri olması Müslümanlar arasında popüler olmasının nedenlerinden biri. Ancak kökleri çok güçlü bir ağaç olması nedeniyle duvarları yıkabiliyor, altyapıya zarar verebiliyor. Bu nedenle, “Ocağına incir ağacı dikmek” şeklinde bir deyim de var.

TRT Haber