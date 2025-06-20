Carî açıkta son iki yılın rekoru

Anka Ekonomi Koordinatörü Zülfikar Doğan, iktidarın ekonomi politikasını eleştirdi. Doğan şunları söyledi:

“Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in kısa süre önce ifade ettiği ‘yakında cari fazlayı konuşacağız’ sözlerine karşılık, Merkez Bankası’nın (MB) Nisan ayı ödemeler dengesi rakamları, cari açıkta son iki yılın rekorunun kırıldığını, rezerv kaybı ve yabancı portföy yatırımları çıkışlarında da yeni rekorlar yaşandığını gösterdi. Orta Vadeli Program’da (OVP) 2025 yılsonu için 28,6 milyar tutarında öngörülen cari açık hedefinin üçte ikisi Nisan sonunda 20,3 milyar dolara yükselen cari açık tutarıyla 4 ayda gerçekleşti. Dolayısıyla yılsonu cari açık hedefinin tutmayacağı, ciddi sapma yaşanacağı ortaya çıktı.” Haber Merkezi

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