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20 HAZİRAN 2025 CUMA - YIL: 56

Libya: Yunanistan'ın hidrokarbon ihalesi "egemenlik haklarımızın ihlali"

20 Haziran 2025, Cuma 12:00
Libya Dışişleri Bakanlığı, Yunanistan'dan, "adil ve hakkaniyetli çözümlere ulaşmak için uluslararası hukuk kurallarına dayalı, tüm tarafların çıkarlarını gözeten yapıcı diyalog ve müzakereleri benimsemesini" talep etti.

Libya Ulusal Birlik Hükümeti (UBH), Yunanistan'ın Girit adasının güneyindeki ihtilaflı bölgelerde hidrokarbon arama ihalesine çıkmasını "Libya'nın egemenlik haklarının ihlali" olarak niteledi.

UBH Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Yunanistan'ın 12 Haziran'da Avrupa Birliği Resmî Gazetesinde Girit adasının güneyinde Libya ile ihtilaflı bölgelerde hidrokarbon arama ve işletme konusunda yaptığı ihale çağrısına ilişkin yapılan duyurudan derin endişe duyulduğu belirtildi.

Uluslararası hukuka saygının öneminin vurgulandığı açıklamada "Bakanlık, bu adımların Libya'nın egemenlik haklarının açık bir ihlali olduğunu teyit eder, uluslararası hukuk kurallarına saygılı bir ön yasal çerçeve olmaksızın bu alanlarda herhangi bir arama veya sondaj faaliyetine karşı tam çekincesini ve açık itirazını ifade etmektedir." ifadeleri kullanıldı.

Yunan makamlarının Libya'nın çekince ve itirazını, iki ülke arasındaki tarihi ilişkilerin derinliğini göz önüne alarak sorumluluk bilinciyle değerlendirmesi beklendiği kaydedildi.

Açıklamada ayrıca, Yunanistan'dan "adil ve hakkaniyetli çözümlere ulaşmak için uluslararası hukuk kurallarına dayalı, tüm tarafların çıkarlarını gözeten yapıcı diyalog ve müzakereleri benimsemesi" talep edildi.

AA

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