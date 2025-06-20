'Sağlık haktır, pazarlık konusu yapılamaz'

Sağlık emekçileri, "Eziyet Yönetmeliği" olarak nitelendirdikleri düzenlemeyle maaşlarının kesintiye uğradığını belirterek Ankara'da eylem yaptı.

Hasta gelmedi diye maaş kesilmez "Sağlık bir haktır, pazarlık konusu yapılamaz" diyen emekçiler, yönetmeliğin geri çekilmesini, insani ve kamusal bir sağlık sistemi talep etti. Aile hekimleri ve sağlık çalışanları, "Aile Hekimliği Sözleşme ve Ödeme Yönetmeliği"nde yapılan değişikliklerle birlikte gelir kaybına uğradıklarını belirterek tepkilerini sürdürüyor. Sağlık alanında faaliyet gösteren oda, sendika ve dernekler, "Eziyet Yönetmeliği" olarak nitelendirdikleri düzenlemenin geri çekilmesi talebiyle Ankara İl Sağlık Müdürlüğü önünde bir araya gelerek eylem yaptı. Grup adına açıklama yapan aile hekimi Alpertan Açar, Sağlık Bakanlığı'nın temel görevinin halk sağlığını korumak, koruyucu sağlık hizmetlerini geliştirmek ve sağlık emekçilerinin haklarını iyileştirmek olduğunu, ancak mevcut uygulamaların bu anlayıştan tamamen uzaklaştığını belirtti. Ankara - anka

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