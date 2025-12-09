İşgal etti, duvar örüyor

İsrail, işgal altında tuttuğu Batı Şeria’yı da kapsayacak biçimde Ürdün sınırına ilk aşamada 2 ayrı bölümde yaklaşık 80 kilometre bir duvar örmeye başladığını duyurdu.

Söz konusu duvarın, Akabe Körfezi’ndeki Eilat şehrinden kuzeyde Golan Tepeleri’ne kadar yaklaşık 500 kilometre boyunca uzatılmasının planlandığı ve 5,5 milyar İsrail şekele (yaklaşık 1,70 milyar dolar) mal olacağı paylaşıldı. İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, duvarın (Filistin topraklarından gasbedilen) yerleşimleri güçlendireceği, silâh kaçakçılığını önleyeceğini ve “İran’ın bölgede vekilleri üzerinden doğuda bir cephe açma çabasına bir darbe indireceğini” savundu. AA

