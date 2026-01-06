İspanya Başbakanı Sanchez: Gazze, Venezuela ve Ukrayna'nın toprak bütünlüğü pazarlık edilemez

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, Gazze, Venezuela ve Ukrayna'nın toprak bütünlüklerinin pazarlık konusu edilemeyeceğini belirtti.

