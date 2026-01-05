"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
5 OCAK 2026 PAZARTESİ - YIL: 56

New York'ta Maduro protestosu: 'ABD Karayipler’den çekil' - 'Petrol için kan yok' - 'Maduro’yu serbest bırak'

05 Ocak 2026, Pazartesi 10:15
ABD hükümetinin Venezuela’ya askeri müdahalede bulunarak Devlet Başkanı Nicolas Maduro’yu ülkeye getirmesi, New York’ta protesto edildi.

Venezuela: Sonunda maskeler düştü
Dünya, ABD'nin Venezuela saldırısını nasıl gördü?

ABD’nin Venezuela topraklarına saldırması ve devlet başkanını eşi ile birlikte ülke dışına çıkarması, Maduro’nun Brooklyn kentinde tutulduğu Metropolitan Gözaltı Merkezi önünde protesto edildi.

 

Protestocu grup, Başkan Donald Trump’ın emriyle düzenlenen saldırı sonucu Maduro ve eşi Cilia Flores’in "özgürlüklerinin kısıtlanmasını"na tepki gösterdi.

 

Gözaltı merkezi önünde düzenlenen protesto gösterisinde saatlerce slogan atan kalabalık grup, ABD’nin "Venezuela topraklarının elini çekmesi ve ülkenin başkanı Maduro’yu serbest bırakmasını" talep etti.

 

"ABD Karayipler’den çekil", "Petrol için kan yok", "Venezuela’yı bombalamayı hemen durdur" yazılı dövizler taşıyan protestocular, Trump hükümetinin Maduro’yu, Venezuela’ya özgürlük getirmek için değil, ülkenin yeraltı kaynaklarını ele geçirmek için yargılamak istediğini öne sürdü.

 

Daha çok, özgürlük ve demokrasi vurgusunun hakim olduğu gösteride ayrıca, ABD’nin Filistin politikasına yönelik tepkiler de dövizlere ve sloganlara yansıdı.

New York Polis Teşkilatı (NYPD), Nicolas Maduro’nun dün geceden bu yana tutulduğu gözaltı merkezi önündeki protesto esnasında güvenliği sağlamak için onlarca güvenlik görevlisi ve polis aracıyla nöbet tuttu.

Ne olmuştu?

Venezuela'nın başkenti Caracas'ta dün yerel saatle 02.00 civarında patlama ve uçak sesleri duyulmuştu.

Venezuela yönetimi, patlamaların ardından ABD'yi ülkenin çeşitli bölgelerinde sivil ve askeri tesislere saldırı düzenlemekle suçlamıştı.

ABD Başkanı Donald Trump, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'ya karşı büyük çaplı bir saldırı düzenlendiğini, Maduro ile eşinin ülke dışına çıkarıldığını duyurmuştu.

ABD Adalet Bakanı Pam Bondi de Maduro ve eşi Cilia Flores hakkında ABD'de suç duyurusunda bulunulduğunu, Maduro'ya "uyuşturucu terörizmi, kokain kaçakçılığı, ABD'ye karşı makineli tüfek ve yıkıcı cihazlara sahip olma" suçlamalarının yöneltildiğini açıklamıştı.

Venezuela yönetimi, ABD'nin kınanması için uluslararası topluma çağrıda bulunmuş, bazı ülkeler saldırıyı eleştirirken, açıklamalarıyla ABD'ye destek verenler de olmuştu.

Maduro ve eşi ABD tarafından yargılanmak üzere New York'un Brooklyn kentindeki Metropolitan Gözaltı Merkezi'ne sevkedilmişti.

AA

Okunma Sayısı: 329
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    "Kuş cenneti" olarak bilinen Kabaklı Göleti'nde kuruma alarmı

    Habercilik dili de Trump’a teslim

    Operasyon iktidar için turnusol oldu

    Enflasyon rakamları açıklandı: TÜİK'e göre %30,89 ENAG'a göre %56,1

    New York'ta Maduro protestosu: 'ABD Karayipler’den çekil' - 'Petrol için kan yok' - 'Maduro’yu serbest bırak'

    Çin: Uluslararası düzenin altı oyuluyor

    ABD'nin Venezuela darbesinde ölü sayısı 80'e yükseldi

    Küresel korsanlığın yeni hedefi: Grönland - Danimarka tepki gösterdi: Tehditleri durdurun!

    Venezuela: Sonunda maskeler düştü

    Diplomasi başarısız olursa "aktif bir savunmaya" hazırlanacağız

    Şırnak-Beytüşşebap'ta bir evin üzerine çığ düştü

    Trump, Rodriguez'i de tehdit etti: 'Maduro'dan daha ağır bedel ödersin'

    Yemen hükümeti: Hadramevt'te tamamen kontrolü sağladık

    Araçları kar altında adeta kayboldu

    ABD: Venezuela'nın istikametini biz belirleyeceğiz - Küba yönetimi de büyük bir sorun ve başları büyük belada

    Çin: Hiçbir ülke uluslararası polis veya yargıç gibi davranamaz

    Boş ham petrol tankeri Bozcaada'da karaya oturdu

    Venezuela'da Delcy Rodriguez, geçici Devlet Başkanı olarak görevlendirildi

    11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül: Çok tehlikeli gelişmelere yol açacak

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Genel

    Nurdan Katreler
    Genel

    Venezuela: Sonunda maskeler düştü
    Genel

    ABD'nin Venezuela darbesinde ölü sayısı 80'e yükseldi
    Genel

    Küresel korsanlığın yeni hedefi: Grönland - Danimarka tepki gösterdi: Tehditleri durdurun!
    Genel

    New York'ta Maduro protestosu: 'ABD Karayipler’den çekil' - 'Petrol için kan yok' - 'Maduro’yu serbest bırak'
    Genel

    Şırnak-Beytüşşebap'ta bir evin üzerine çığ düştü
    Genel

    Diplomasi başarısız olursa "aktif bir savunmaya" hazırlanacağız
    Genel

    Çin: Uluslararası düzenin altı oyuluyor
    Genel

    Enflasyon rakamları açıklandı: TÜİK'e göre %30,89 ENAG'a göre %56,1

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2026, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.