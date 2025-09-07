MHP: Öcalan da dinlensin

MHP Hukuk ve Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, Millî Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu’na dair açıklama yaptı.

Komisyon iş dünyasını dinleyecek Yıldız, “Meclis Başkanımız Sayın Numan Kurtulmuş, terör örgütü kurucusu Abdullah Öcalan’ın beyanlarını almak üzere, zamanlaması ve yöntemi iyi düşünülerek Millî Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu içerisinden 3-4 kişiyi seçmesi bir zaaf oluşturmayacaktır” ifadelerini kullandı. Ankara - Anka

