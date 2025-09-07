"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

474 bin Suriyeli ülkesine döndü

07 Eylül 2025, Pazar 21:18
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 8 Aralık 2024 tarihinden bugüne toplam 474 bin 18 Suriyelinin ülkesine döndüğünü bildirdi.

Yerlikaya, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, Türkiye'nin dün olduğu gibi gönüllü geri dönüş sürecinde de Suriyeli kardeşlerinin yanında olduğunu belirtti.

 

8 Aralık 2024 sonrasında Suriye'de meydana gelen gelişmelerin ardından gönüllü geri dönüşlerin hız kazandığını anımsatan Yerlikaya, şunları kaydetti:

"8 Aralık 2024 tarihi sonrasında toplam 474 bin 18 Suriyeli kardeşimiz ülkelerine geri dönüş yaptı. 2016 yılından bu yana gönüllü geri dönüş yapan Suriyelilerin sayısı 1 milyon 213 bin 620 kişiye ulaştı.

Suriyeli kardeşlerimizin gönüllü geri dönüş işlemlerini Göç İdaresi Başkanlığımız koordinasyonunda büyük bir hassasiyetle yürütmeye devam ediyoruz."

AA

