Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yayınlanan Risale-i Nur'dan Osmanlıca vecize.

نوردن قطره لر قوشلر، إلهامه مظهردرلر كه، ياشى بر گونلك بر آرى ياوروسى، هواده، بر گون مسافه‌ده گيدر؛ او إلهامِ فطرى ايله، او سَوقِ ربّانى ايله يولنى شاشيرمادن دونوب، گلوب يوواسنه گيرر. Nurdan Katreler Kuşlar, ilhama mazhardırlar ki, yaşı bir günlük bir arı yavrusu, havada, bir gün mesafede gider; o ilham-ı fıtrî ile, o sevk-i Rabbanî ile yolunu şaşırmadan dönüp, gelip yuvasına girer. Bediüzzaman, Emirdağ Lâhikası, YAN-2025, s. 122

