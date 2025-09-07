"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
8 EYLÜL 2025 PAZARTESİ

Eşit şartlarda eğitim her öğrencinin hakkı

07 Eylül 2025, Pazar 20:40
Eğitim-Sen Mersin Şubesi üyeleri, “Her öğrencinin eşit şartlarda eğitim görmesi devletin temel sorumluluğudur” açıklamasını yaptı.

Eğitim-Sen Mersin Şubesi üyeleri, Yenişehir İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü önünde bir açıklama yaparak, okul masraflarının aileler üzerinde oluşturduğu yüke dikkat çekti. Eğitim-Sen Mersin Şube Başkanı Mahmut Sümbül tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: “2025/26 eğitim-öğretim yılına girerken öğrenciler ve veliler, artan okul ve kırtasiye masraflarıyla karşı karşıyadır. Kayıt ücretleri, zorunlu bağış uygulamaları, okul kıyafetleri, servis ücretleri ve kırtasiye ürünlerine gelen zamlar, dar ve orta gelirli ailelerin bütçesine büyük yükler getirmektedir.”

“Fiyatlar yüzde 600 arttı”

2025-26 eğitim-öğretim yılında velilerin en büyük kaygılarından birinin, çocuklarının okul çantalarını kaç TL’ye doldurabilecekleri sorusu olduğuna işaret eden Sümbül, “Geçtiğimiz yıl zaten yüksek olan kırtasiye fiyatları, bu yıl da yüzde 60’ları aşan artışlarla daha da ağırlaşmıştır. Defterden kaleme, boyadan çantaya kadar her kalem ürün aile bütçesini zorlarken, ilkokul seviyesindeki bir öğrencinin çantası ortalama 2 bin 800 ila 3 bin 800 liraya, ortaokul ve lise seviyesindeki bir öğrencinin çantası ise 4 bin ila 5 bin 800 liraya dolmaktadır” ifadelerini kullandı. Sümbül, “Kırtasiye masraflarındaki artışın sadece ekonomik bir mesele olmadığını, aynı zamanda çocukların eğitim hakkından eşit şartlarda yararlanmadığını gösteren ve eğitimdeki eşitsizlikleri derinleştiren politik bir sorun olduğunu ortaya koymaktadır. Eğer devlet kamusal bir sorumluluk üstlenmez, öğrencilere ücretsiz veya destekli kırtasiye sağlamazsa, düşük gelirli ailelerin çocukları okula eksik malzemelerle gitmek zorunda kalacak ve bu durum onların eğitim sürecinden geri kalmalarına neden olacaktır. Kamusal eğitim anlayışı gereği, her öğrencinin eşit şartlarda eğitim görmesi bir hak. Bu hakkı garanti altına almak da devletin temel sorumluluğudur” dedi.

Mersin - anka

