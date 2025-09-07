Balıkesir'de aynı gün içindeki 3 deprem hakkında Prof. Dr. Sözbilir'den açıklama

AFAD, merkez üssü Balıkesir'in Sındırgı ilçesi olan 4,9, 4,1 ve 4 büyüklüğünde üç deprem meydana geldiğini bildirdi.

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde saat 12.35'te 4,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Sındırgı olan 4,9 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Balıkesir'in yanı sıra çevre illerde ve İzmir'de hissedilen depremin 7,72 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

Kentteki bazı metruk binalara ait istinat duvarlarının hasar gördüğü bildirildi.

12.41'de 4,1 büyüklüğünde deprem

Sındırgı ilçesinde saat 12.41'de de 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Depremin 9,96 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

20.08'de 4 büyüklüğünde deprem

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde saat 20.08'de 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Sındırgı ilçesi olan 4 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin 9,62 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu'ndan açıklama

Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, depreme ilişkin AFAD ve ilgili kurumların tüm ekiplerinin saha taramalarına başladığı ve olumsuz bir durumun olmadığı bilgisini verdi.

Ustaoğlu, 112 Acil Çağrı Merkezine ulaşan olumsuz bir ihbarın bulunmadığını belirtti.

Sındırgı Belediyesi çalışanlarından Erhan Dayı da bugün belediyede nöbetçi olarak görevli olduğunu dile getirerek, "Sarsıntıyı ciddi bir şekilde hissettim. Can güvenliğim açısından sarsıntı olur olmaz kendimi dışarı attım. Allah beterinden korusun." ifadesini kullandı.

Bakan Yerlikaya: İlgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha taramalarına derhal başlamıştır

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde meydana gelen 4,9 büyüklüğündeki depremle ilgili saha taramalarına başlandığını bildirdi.

Yerlikaya, Sındırgı'daki 4,9 büyüklüğündeki depremle ilgili NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, "Çevre illerden de hissedilen depremle ilgili olarak, AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha taramalarına derhal başlamıştır. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun." ifadesini kullandı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığından yapılan açıklamada ise deprem sonrası an itibarıyla olumsuz bir durumun bulunmadığı, saha tarama çalışmalarının devam ettiği kaydedildi.

Bakan Göktaş: Psikososyal Destek ekiplerimiz saha çalışmalarına başlamıştır

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Balıkesir Sındırgı'da meydana gelen ve çevre illerden hissedilen 4,9 büyüklüğündeki depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Psikososyal Destek ekiplerimiz hazırlıklarını tamamlayarak saha çalışmalarına başlamıştır. Allah, ülkemizi ve aziz milletimizi her türlü afetten muhafaza etsin."

Prof. Dr. Sözbilir, Balıkesir'deki depremleri değerlendirdi

Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Prof. Dr. Hasan Sözbilir, yazılı açıklamasında, bugün yaşanan depremlerin Sındırgı Fayı'nın güneyindeki dağlık alanda bulunan Emendere Fay Zonu'ndan kaynaklandığını belirtti.

Prof. Dr. Sözbilir, şunları kaydetti:

"10 Ağustos tarihli 6,1 büyüklüğündeki depremden sonra devam eden artçı deprem etkinliği Sındırgı güneyindeki dağlık alana göç etmiş ve Türkiye diri fay haritasında yer almayan Emendere Fay Zonu ve bu fayın güneyindeki tekil faylar üzerinde yoğunlaşmıştır. Bu da Sındırgı depreminin ana şokundan sonra dağlık alandaki ölü fayların tetiklendiğini ve bu fayların yeniden aktif olduğunu göstermektedir. Bu faylar üzerinde jeotermal kaynaklar yer aldığından, büyüklüğü 5'i geçmeyen deprem fırtınası şeklindeki bir etkinliğin sürmesi beklenmektedir."