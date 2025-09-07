Gazze’de eğitim soykırımı

İsrail’in saldırıları yüzünden Gazze’deki 785 bin öğrenci üst üste üçüncü dönem eğitim hakkından mahrum edildi.

Eğitim sistemine yönelik sistematik saldırılarla okuma yazma oranı çok yüksek olan Filistin halkının nesiller boyu sürecek şekilde eğitim hakkı baltalanmış oldu. Gazze’deki hükümetin Medya Ofisinden 3 Eylül’de yayımlanan verilere göre, bu saldırılardan okulların yüzde 95’inden fazlası etkilendi. Okulların yüzde 90’ından fazlasının yeniden inşaya ya da onarıma ihtiyacı var. Bunun yanı sıra İsrail, 13 bin 500 öğrenci, 830 öğretmen ve eğitim personeli, 193 bilim insanı, akademisyen ve araştırmacıyı hayattan kopardı.

Dünyada eğitim seviyesi en yüksek halkız

Deyr el-Belah’ta, Dar er-Reca ismiyle yetim ve öksüz çocuklar ile eşlerini kaybetmiş kadınlar için kurulan mülteci kampında 2 öğretmen gönüllü olarak İsrail’in eğitim soykırımına meydan okumaya ve çocukların kaybettiği yılları telafi etmeye karar verdi.

Yaklaşık 100 yetim ve öksüz çocuğun barındığı kampta kurdukları çadırda çocuklara eğitim veren Arapça öğretmeni Naka Ebu Rahme, Filistinli öğrencilerin 3. yıllarında da eğitim hakkından mahrum edildiklerini dile getirdi.

Ebu Rahme, “Normalde çocukların okullarda gördüğü 8-9 dersten en temel üçünü burada yeniden hatırlatıyoruz. Arapça, İngilizce ve matematik. Eğer bu savaş biter de çocuklar yeniden eğitime dönerlerse eğitimlerine normal bir şekilde devam edebilsinler diye bunu yapıyoruz. Soykırımda kaybettikleri geleceklerini geri kazanmalarını umuyoruz. Biz Filistin halkı olarak dünyada eğitim düzeyi en yüksek halkız. Bu namımızı kaybedersek yazık olur” dedi.

Haber Merkezi