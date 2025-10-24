"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
Endonezya, ''iki yüzlü'' IOC'nin tehdidine hiç önem vermedi: İsrail heyetine vize yok!

24 Ekim 2025, Cuma
Endonezya hükümeti, Artistik Jimnastik Dünya Şampiyonası için İsrail heyetine vize vermemesi kararını savunarak Uluslararası Olimpiyat Komitesi'nin (IOC) soykırım yapan İsrail'i koruyup Endonezya'ya yönelik yaptırım kararları almasına tepki gösterdi.

Endonezya Gençlik ve Spor Bakanı Erick Thohir sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Endonezya Hükümetinin temsilcileri olarak, her uluslararası organizasyonda güvenliği, kamu düzenini ve kamu yararını koruma ilkesine bağlıyız. Aldığımız karar, mevcut yasama kuralının hükümlerine uygun." ifadelerini kullandı.

 

Thohir, "Bu temelde, Endonezya Dünya Jimnastik Şampiyonası'na İsrail heyetinin gelmemesi için adımlar atıldı." dedi.

 

Ukrayna'ya savaş açan Rusya'yı olimpiyatlardan men eden IOC, Endonezya hükümetinin Artistik Jimnastik Dünya Şampiyonası için İsrail heyetine vize vermemesinin ardından soykırım yapan ve Gazze'de ateşkesi ihlal eden İsrail'i koruyarak Endonezya'ya yönelik kararlar almıştı.

Rusya'yı 2020 Tokyo ve 2024 Paris Olimpiyatları'ndan men eden ve atletlerini tarafsız sporcu olarak yarıştıran IOC, İsrailli sporcuların kendi bayrakları altında yarışmasında sorun görmezken İsrailli atletleri men eden Endonezya'ya yönelik Olimpiyat Oyunları da dahil tüm uluslararası spor etkinliklerine ev sahipliği yapmasını engelleyen bazı kararlar aldığını duyurdu.

IOC ayrıca, Endonezya Ulusal Olimpiyat Komitesi ve Uluslararası Jimnastik Federasyonunun yaşanan durumu görüşmek üzere Lozan'daki IOC genel merkezine gelmesini talep etti.

Endonezya hükümeti, 19-25 Ekim arasında düzenlenen başkent Cakarta'daki Artistik Jimnastik Dünya Şampiyonası için sporcular ve jimnastik takımı dahil tüm İsrail heyetine, Gazze'deki soykırım ve ateşkes ihlallerinin ardından vize vermemişti.

Rusya'yı 2020 Tokyo ve 2024 Paris Olimpiyatları'ndan men eden ve atletlerini tarafsız sporcu olarak yarıştıran IOC, İsrailli sporcuların kendi bayrakları altında yarışmasında ise sorun görmüyor.

