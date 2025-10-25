"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
25 EKİM 2025 CUMARTESİ - YIL: 56

İş dünyası da gerçekle yüzleşti

25 Ekim 2025, Cumartesi 12:02
Ekonomide artan faizler ve daralan finansman şartları, iktidara yakın iş dünyasında da tepkilere yol açtı.

Son günlerde “Dayanacak gücümüz kalmadı” manşetleriyle gündeme gelen açıklamalara, ekonomist yazar Murat Muratoğlu dikkat çekti. Muratoğlu, köşe yazısında söz konusu çıkışları değerlendirerek şunları yazdı:

“Dayanacak gücümüz kalmadı” manşetini görünce, insan bir anlığına umutlanıyor “Sonunda emeklinin, asgarî ücretlinin hâlini gördüler, çarşı pazarın ateşini fark ettiler!” diye… Zira haberi bir okuyorsun, “dayanacak gücü kalmayanlar” kimler? MÜSİAD, TİM, TÜMSİAD, ASKON... Canlarım benim ya…Yani, bizzat iktidarın palazladığı, kamu ihalelerinin, teşvikli kredilerin, vergi indirimlerinin değişmez şampiyonları. Yıllarca “Reis’in vizyonuyla uçuyoruz”, “Avrupa bizi kıskanıyor” diye gaz veren, ihale kuyruklarında sıraya giren o “iş insanları” şimdi faizler sıkınca, birden “vay efendim, dayanamıyoruz” moduna geçti.”

Haber Merkezi

