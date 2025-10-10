İsrail anlaşmaya uyacak mı? - Barış planı kağıt üzerinde kalmasın!

SOYKIRIMIN 3. YILINDA İSRAİL İLE HAMAS ARASINDA ATEŞKES İMZALANDI. FİLİSTİN TARAFININ DEVRE DIŞI KALDIĞI “BARIŞ PLANI”NA UYULUP UYULMADIĞINI ZAMAN GÖSTERECEK.

ANLAŞMADA FİLİSTİN TARAFI NEDEN YOK?

ABD Başkanı Donald Trump, İsrail ile Hamas arasında barış planının ilk aşamasının imzalandığını açıkladı. Filistin tarafının devre dışı olduğu anlaşmanın, rehinelerin karşılıklı olarak serbest bırakılmasını ve İsrail'in mutabık kalınan hatta çekilmesini öngördüğünü belirten Trump, bunun "güçlü, kalıcı ve sonsuz bir barışa doğru ilk adım" olduğunu söyledi. Trump, ateşkes anlaşması için Mısır'a gidecek.

NETANYAHU’YA: DÜNYA İLE SAVAŞAMAZSIN

Açıklamasında arabulucu ülkeler Katar, Mısır ve Türkiye'ye teşekkür eden Trump, "Bu tarihî ve eşi benzeri görülmemiş olayın gerçekleşmesi için bizimle çalışan tüm arabuluculara minnettarız. Barışı sağlayanlar sağ olsun" ifadelerini kullandı. Esirlerin 13 Ekim'de serbest bırakılacağını belirten Trump, "(Netanyahu'ya) İsrail'in tüm dünyayla savaşamayacağını söyledim. O da bunu çok iyi biliyor" dedi.

İSRAİL’İN SALDIRILARI SÜRÜYOR

Ateşkesin ilk 5 günü, Gazze'ye günde en az 400 yardım tırı gireceği belirtilirken, İsrail'in Gazze Şeridi'nde sağlanan ateşkes anlaşmasına rağmen düzenlediği saldırılarda 7 Filistinli yaralandı. İsrail ordusuna ait savaş uçakları ve topçu birlikleri, bölgenin çeşitli noktalarına saldırılarına devam etti AP haber ajansı Gazze’den servis ettiği karede bir saldırı anını paylaştı.

Gazze'de ateşkes anlaşmasına varıldı

ABD Başkanı Trump, Hamas ile İsrail arasında, ateşkes anlaşmasının ilk aşamasının onaylandığını açıkladı ve “Tüm rehineler bırakılacak, İsrail askerlerini kararlaştırılan hatta çekecek” dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, Mısır’ın Şarm El Şeyh şehrinde devam eden müzakerelerin üçüncü gününde Hamas ile İsrail’in 20 maddelik Gazze’de ateşkes anlaşmasının ilk aşamasını onayladığını duyurdu.

Trump, anlaşmaya ilişkin sosyal medya paylaşımında “İsrail ve Hamas’ın barış planımızın ilk aşamasını onayladığını duyurmaktan büyük gurur duyuyorum. Bu, tüm rehinelerin çok yakında serbest bırakılacağı ve İsrail’in, güçlü, kalıcı ve sonsuz bir barışa giden ilk adımlar olarak, kararlaştırılan bir hatta askerlerini çekeceği anlamına geliyor.” dedi.

- İSRAİL ORDUSUNUN AÇIKLAMASI

İsrail ordusu, Gazze Anlaşması’nın uygulanması için operasyonel hazırlıklara başladığını açıkladı.

Ordu, bölgede konuşlandırılmaya devam ettiğini ve her türlü operasyonel gelişmeye hazırlandığını açıkladı.

- NETANYAHU’NUN REHİNE SEVİNCİ

Trump’ın ardından İsrail’den ilk açıklama da Başbakan Binyamin Netanyahu’dan geldi. Netanyahu, tüm rehinelerin evlerine döneceğini duyurdu. İsrail Başbakanı, kabinenin toplanacağını ve Gazze’de tutulan İsrailli esirlerin geri getirilmesi için Mısır’da varılan ateşkes anlaşmasının burada onaylanacağını belirtti.

- HAMAS: ANLAŞMAYA VARILDI

Hamas’tan yapılan ilk açıklamada ise “Gazze savaşını sonlandıracak, İsrail’in çekilmesini ve rehine-tutuklu takasını sağlayacak anlaşmaya varıldı.” ifadeleri kullanıldı.

Trump ve garantör devletlere, İsrail’in Gazze ateşkes anlaşmasını uygulamasını sağlamaları çağrısında bulunulan açıklamada, “Katar, Mısır ve Türkiye’deki arabulucu kardeşlerimizin çabalarını büyük bir takdirle karşılıyoruz. Ayrıca, savaşın nihaî olarak sona ermesini ve işgalci İsrail’in Gazze Şeridi’nden tamamen çekilmesini hedefleyen ABD Başkanı Donald Trump’ın çabalarını da takdir ediyoruz.” denildi. Hamas ayrıca sağ kalan rehinelerin yaklaşık 2 bin Filistinli tutukluyla takas edileceğini ve İsrail’in serbest bırakmasını istedikleri Filistinlilerin listesini teslim ettiğini duyurdu.

- “ULUSAL HAKLARDAN VAZGEÇMEYECEĞİZ”

Anlaşmaya bağlı kalacaklarını belirten Hamas, “Kendi kaderini tayin hakkı dahil olmak üzere ulusal haklardan vazgeçmeyeceğimizi teyit ediyoruz” mesajı verdi.

Arabulucu Katar Dışişleri Bakanlığı’ndan Mecid el-Ensari, Gazze’ye yönelik ateşkes planının ilk aşamasının “tüm hükümleri ve uygulama mekanizmaları” konusunda anlaşmaya vardıklarını duyurdu. Plan, “savaşın sona ermesini, İsrailli rehinelerin ve Filistinli tutukluların serbest bırakılmasını ve yardımların girişini” sağlayacak. ifadelerine yer verdi.

- TRUMP: ORTADOĞU’YA GİDEBİLİRİM

Trump gündüz konuya ilişkin yaptığı açıklamada “(Barış anlaşması) Gerçekleşme ihtimali yüksek. Hafta sonuna doğru oraya gidebilirim. Muhtemelen Mısır’a gideceğim. Aslında belki Pazar günü. Göreceğiz. Ama müzakerelerin çok iyi gitme ihtimali çok yüksek. Eğer durum buysa, muhtemelen Pazar günü yola çıkacağız. Belki cumartesi.” dedi.

- MISIR LİDERİ SİSİ DAVET ETTİ

Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah es-Sisi, Polis Akademisi mezuniyet töreninde yaptığı konuşmada bu daveti açıkladı. El-Arabiya’nın haberine göre Sisi, Trump’a gönderdiği mesajda, “Bir anlaşmaya varılması halinde, imza törenine katılabilseydiniz gerçekten harika olurdu” dedi.

- PARİS’TE GAZZE TOPLANTISI

Reuters da üç diplomatik kaynağa göre; ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio’nun, Gazze’de savaş sonrası geçiş sürecini görüşmek üzere Avrupa, Arap ve diğer devletlerin bir araya geleceği bakanlar toplantısına katılmasının beklendiğini duyurdu.

Donald Trump İsrail'e gidiyor

Yedioth Ahronoth gazetesinde yer alan habere göre, Trump'ın Pazar günü İsrail'i ziyaret etmesinin beklendiği belirtildi. Gazze'de sağlanan ve yürürlüğe girmesi beklenen ateşkes anlaşmasının ardından yapılacak ziyaret kapsamında Trump'ın İsrail Meclisi'ne hitap etmesinin planlandığı ifade edildi.Trump'ın ayrıca İsrailli esirlerle de görüşmek istediği kaydedildi.

Hamas’tan teşekkür

Gazze Şeridi’nde ateşkes anlaşmasına varıldığını doğrulayan Hamas; Türkiye, Katar ve Mısır ile ABD Başkanı Donald Trump’ın çabalarını takdirle karşıladığını duyurdu. Arabuluculara teşekkür edilen açıklamada, “Katar, Mısır ve Türkiye’deki arabulucu kardeşlerimizin çabalarını büyük bir takdirle karşılıyoruz. Ayrıca, savaşın nihaî olarak sona ermesini ve işgalci İsrail’in Gazze Şeridi’nden tamamen çekilmesini hedefleyen ABD Başkanı Donald Trump’ın çabalarını da takdir ediyoruz” ifadeleri kullanıldı. Açıklamada, İsrail hükümetinin anlaşmanın sorumluluklarını yerine getirmeye zorlanması, uzlaşılan konuların uygulanmasından kaçınmasına izin verilmemesi çağrısında bulunuldu.

Katar: Ateşkeste ilk aşama tamam

ABD Başkanı Donald Trump’ın duyurusunun ardından Katar da, Gazze’de ateşkes anlaşmasının ilk aşamasının uygulanması için anlaşma sağlandığını açıkladı. Katar Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Macid el-Ensari, yaptığı açıklamada, Hamas ile İsrail heyetleri arasında Mısır’da yürütülen ateşkes müzakerelerine ilişkin bilgi verdi. Ensari, “Arabulucular, Gazze’de ateşkes anlaşmasının savaşın sona ermesini, İsrailli rehinelerin ve Filistinli tutukluların serbest bırakılmasını ve yardımların girişini sağlayacak ilk aşamasının tüm hükümleri ve uygulama mekanizmaları konusunda bir anlaşmaya varıldığını duyurdu” ifadelerini kullandı.

Netanyahu: Esirleri geri getireceğiz

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ateşkese ilişkin devam eden müzakerelerde anlaşmanın sağlanmasının ardından ilk kez yazılı açıklama yaptı.

Netanyahu, İsrailli esirlere ilişkin, “Tanrı’nın izniyle hepsini (esirleri) geri getireceğiz.” ifadesine yer verdi. İsrail Güvenlik Kabinesi’nin Gazze Şeridi’nde varılan ateşkes anlaşmasını onaylamak için toplanacağı bildirildi. Toplantıda, Mısır’daki müzakereler sonucu, İsrail ile Hamas arasında varılan ateşkes anlaşmasının onaylanacağı ifade edildi.

Anlaşma sağlandı, bombardıman ise durmadı

ABD Başkanı Donald Trump, İsrail ile Hamas’ın, Gazze’de ateşkes planının ilk aşamasını onayladığını duyurdu. Ancak aşırı sağcı İsrailli Bakan Smotrich, anlaşmaya karşı geleceğini bildirdi. İsrail ordusu, kısmî çekilme hazırlığı içinde olduğunu açıkladı. Bu açıklamadan kısa süre sonra Gazze’de yine dumanlar yükseldi. Trump yeni açıklamasında “(Netanyahu’ya) İsrail’in tüm dünyayla savaşamayacağını söyledim. O da bunu çok iyi biliyor.” ifadelerini kullandı.

Ateşkese rağmen İsrail saldırdı

İsrail'in Gazze Şeridi'nde sağlanan ve yürürlüğe girmesi beklenen ateşkes anlaşmasına rağmen düzenlediği saldırılarda 7 Filistinli yaralandı. Aateşkes anlaşmasına rağmen, İsrail ordusuna ait savaş uçakları ve topçu birlikleri, bölgenin çeşitli noktalarına saldırılarına devam etti. Gazze'nin çeşitli bölgelerine düzenlenen saldırılar sonucu bölgeden dumanlar yükseldi.Nasır Hastanesi kaynaklarından alınan bilgiye göre, İsrail'in Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinde çeşitli noktaları hedef alan hava saldırılarında 3 kişi yaralandı. Görgü tanıkları da İsrail'in şehrin güneyindeki Zeytun Mahallesi'nde çeşitli noktaları hedef alan saldırılarında 4 Filistinlinin yaralandığını, hedef alınan bölgelerden dumanların yükseldiğini söyledi.