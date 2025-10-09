İzmir’de Halk Ekmek’e zam

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Halk Ekmek Fabrikası tarafından üretilen ekmek fiyatlarına zam yaptı. 210 gramlık Halk Ekmek 10 TL’den satışa sunulacak. İzmir genelinde ekmek 15 liradan satılıyor.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, bünyesindeki Grand Plaza Gıda Turizm A.Ş.’ye bağlı olarak hizmet veren Çiğli’deki Halk Ekmek Fabrikası’nda üretilen 160 bin ekmek 108 Halk Ekmek satış noktası aracılığıyla vatandaşların sofrasına ulaştırılıyor. Halk Ekmek, artan girdi maliyetleri nedeniyle 8 TL olan 210 gram ekmeğin fiyatını 10 TL’ye çıkardı. Kent genelinde 200 gram ekmek 15 liradan satılıyor. Haber Merkezi

Okunma Sayısı: 172

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.