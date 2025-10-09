Uludağ ve Erciyes beyaza büründü

Türkiye’nin önemli kayak ve kış turizm merkezlerinden Uludağ’da mevsimin ilk kar yağışı etkili oldu.

Her yıl çok sayıda yerli ve yabancı turistin ziyaret ettiği Uludağ’da hava sıcaklığının düşmeye başlamasının ardından zirveye kar yağdı. Yağış nedeniyle Uludağ’ın zirvesi kısmen beyaz örtüyle kaplandı. Türkiye’nin önemli kayak merkezlerinden Erciyes Dağı’nın yüksek kesimlerinde de kar etkili oldu. Erciyes AŞ yetkililerinden alınan bilgiye göre, dün gece saatlerinde Erciyes Dağı Çobanini mevkisinden zirveye doğru kar yağışı etkisini gösterdi. Kar yağışıyla dağın 3 bin metreden yüksek kesimleri beyaz örtüyle kaplandı. AA

