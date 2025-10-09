Papa, “Gazze’de katliam var” diyen Kardinal’e sahip çıktı

Katoliklerin ruhanî lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa 14. Leo, Gazze’de yaşananları “katliam” olarak nitelendirdiği için İsrail’in eleştirdiği Vatikan Devlet Sekreteri Kardinal Parolin’e, Vatikan’ın görüşünü aktardığını belirterek sahip çıktı.

Vatikan Devlet Sekreteri Kardinal Parolin’in, söz konusu röportajda, Gazze’deki durumun son bir yılda daha ciddi ve trajik bir hal aldığını vurgulayarak, “Her gün onlarca hatta bazen yüzlerce insan ölüyor. Aralarında yalnızca orada doğmuş olmak dışında hiçbir suçu olmayan çok sayıda çocuk var. Bu katliama alışma riskiyle karşı karşıyayız.” ifadelerini kullanması, İsrail’in Vatikan Büyükelçiliğinin tepkisini çekti. AA

