Eyüp Sultan’da buluşalım

Mihmandar-ı Nebevî’nin Yanında

12 Ekim Pazar günü İstanbul’da Eba Eyyüb el-Ensari’nin bulunduğu Camide, Bediüzzaman Said Nursi hazretleri adına mevlid okutulacak. Buluşalım inşallah. Ecdadımıza dualar göndermek için.

Eba Eyyyüb El-Ensari, Mekke’ye gelerek, İkinci Akabe biatında Müslüman oldu. Medîne’ye dönünce hemen İslâm’ı duyurmaya başladı ve kısa zamanda bütün kabilesi Müslüman oldu.

Peygamber Efendimiz (asm), Mekke’den Medîne’ye hicret edince Peygamber Efendimiz (asm) devesi Kusvâ’yı serbest bırakarak, kimin evinin önünde durursa ona misafir olacağını bildirdi. Kusvâ, Ebû Eyyûb El-Ensari’nin (r.a.) evinin önüne çöktü ve Peygamber Efendimiz (asm.) onun evinde misafir oldu. Peygamber Efendimiz (asm.) bu evde yedi ay kaldı. Ebû Eyyûb, bundan sonra “Mihmandâr-ı Nebevî” ünvanıyla anıldı.

Ebû Eyyûb (r.a.), Peygamber Efendimizle (asm) birlikte Bedir, Uhud, Hendek gibi bütün savaşlara katıldı. Dört halife devrinde önemli hizmetlerde bulundu.

“Kendi elinizle kendinizi tehlikeye atmayınız”1 meâlindeki âyette sözü edilen tehlikeyi, “cihada gitmeyip işiyle gücüyle meşgul olmak” şeklinde anlardı. Bu sebeple ihtiyarlık döneminde bile hemen her yıl cihatlara katılırdı. İstanbul kuşatması katıldığı savaşların sonuncusu oldu. Kuşatma devam ederken hastalandı ve 669 yılında vefat etti. Vasiyeti üzerine surlara en yakın yere defnedildi.

Bizans İmparatoru’nun kuşatmadan sonra onu kabrinden çıkarıp vahşi hayvanlara yedireceği tehdidi üzerine, Yezid, böyle bir yanlışlık yapılırsa İslam topraklarında bulunan kiliselerin hepsini yıktıracağını söylemesi üzerine kabre dokunmayacakları teminatını verdiler.

Her Gece İnen Nur

Fatih Sultan Mehmet Eba Eyyüb’ün kabrinin bulunmasını arzu ediyordu.

Akşemsettin:

“Efendim! Ben her gece şu semte bir nur indiğini görmekteyim.” Dedi. Ve nur inen yeri gösterdi. Bu yerin baş ve ayak uçlarına birer çınar ağacı diktiler.

Ertesi günü Fatih Sultan Mehmet Akşemsettini’i sınamak için ağaçların yerlerini değiştirdi. Parmağındaki yüzüğü de çıkararak mezarın bulunduğu yere gömdürdü.

Ertesi günü Akşemsettin gelince çınar ağaçlarının bulunduğu yere uğramadan kabrin üzerine vardı. Ve asasını mezarın ortasına dikti.

Böylece de kabrin yeri tespit edilmiş oldu.

Eyüp Sultan adına Fatih Sultan Mehmet tarafından 1454 yılında türbe yaptırıldı.

Bereket Direği

Bediüzzaman Hazretleri Eba Eyyüb el-Ensari ile ilgili bir bereket mucizesine şöyle işaret ediyor:

“Mihmandâr-ı Nebevî Ebu Eyyubi’l-Ensârî hanesine teşrif-i Nebevî hengâmında Ebu Eyyüb der ki: Resul-i Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâm ve Ebu Bekr-i Sıddık’a kâfi gelecek iki kişilik yemek yaptım. Ona ferman etti: “Ensar eşrafından otuz kişiyi çağır.”

Otuz adam geldiler, yediler. Sonra ferman etti: “Altmış kişi daha çağır.” Altmış daha davet ettim. Geldiler, yediler. Sonra ferman etti: “Yetmiş kişi daha çağır.” Yetmiş daha davet ettim. Geldiler, yediler.

Kaplarda yemek daha kaldı. Bütün gelenler o mucize karşısında İslâmiyet’e girip biat ettiler. O iki kişilik taamdan yüz seksen adam yediler.”2

Pazar günü inşallah Eba Eyyub El-Ensarî ile Bediüzzaman manevi âlemde bu mevlide iştirak edecekler. Bu mevlidi düzenleyenlere ve iştirak edenlere inşallah dualar yağdıracaklar.

Eyüp Sultan kabristanında medfun bulunan çok değerli ağabeylerimiz de var:

Hatırlayalım: Zübeyir Gündüzalp, Tahiri Mutlu, Bekir Berk, Mustafa Polat, Abdullah Yeğin, Ahmet Aytimur, Mehmet Emin Birinci, Zeki Şevkli, Mustafa Sungur, Cemile Sungur, Zeynep Münteha Kurşunoğlu (Polat), Taceddin Durmuş, Suat Bey… Rahmetulahi aleyhim.

